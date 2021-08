Call Of Duty: Champion Hill de Vanguard est une fusillade sous stéroïdes

L’alpha de Call of Duty: Vanguard est officiellement disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, qui comprend le mode Champion Hill récemment annoncé. Ce nouveau mode multijoueur ressemble à un mashup de Gunfight et de bataille royale, avec des duos s’affrontant dans une série de tours pour être la dernière équipe debout. Fondamentalement, Champion Hill est un tournoi Gunfight plus chaotique et stratégique.

Champion Hill combine quatre petites cartes pour former une grande arène, où les joueurs en duo s’affrontent dans des tours de 60 secondes d’un tournoi de style Match à mort par équipe contre d’autres équipes. Chaque équipe commence avec un total de 12 vies. Dans Champion Hill, les joueurs veulent se déplacer à travers les tours et travailler pour éliminer le nombre de points de vie de toutes les autres équipes à zéro avant que leur équipe ne soit éliminée.

Toutes les escouades commencent avec le même chargement d’un pistolet et d’une mitraillette. Cependant, un meilleur équipement peut être obtenu en collectant de l’argent et en utilisant les stations d’achat. Tous les joueurs commencent avec 500 $ en espèces, et plus d’argent peut être gagné au fil des tours en éliminant les joueurs et en récupérant les piles d’argent trouvées autour de la carte.

Il y a quatre stations d’achat qui peuvent être utilisées pendant les « tours d’achat », qui sont des phases qui se déroulent tous les trois tours de combat. Chaque station d’achat offre quelque chose de différent. Les joueurs peuvent choisir s’ils veulent dépenser de l’argent pour des avantages, des séquences d’élimination, de l’équipement comme des plaques d’armure ou de meilleures armes. Vous trouverez ici la liste complète des armes, avantages, séquences et équipements disponibles de Champion Hill pour cet alpha.

Station d’achat de soutien Champion Hills

Les joueurs peuvent également mettre à niveau leur arme en appuyant à droite sur le D-pad, et le pistolet peut être mis à niveau en continu avec jusqu’à 10 pièces jointes pour le renforcer. Cela devient plus cher à chaque mise à niveau, mais cela vaut vraiment la peine d’ajouter certaines de ces pièces jointes dès le début. Les armes peuvent être améliorées pendant la phase d’achat ainsi qu’à mi-match.

La fonction cash me rappelle le mode Heist de Black Ops 4, qui semblait inspiré par la fonction d’achat stratégique de Counter-Strike. La façon dont les joueurs dépensent leur argent est importante. Opter pour de meilleures armes et mises à niveau d’armes semble crucial, mais avoir assez d’argent pour faire des folies sur quelque chose comme une séquence d’UAV ou un avantage Ghost pourrait également être utile.

Un jeton de vie supplémentaire apparaît sur chaque zone de la carte une fois par tour, il est donc possible de le saisir et de gagner une vie gratuite. Les joueurs peuvent également en acheter un pour le prix élevé de 3 000 $, mais c’est beaucoup d’argent qui pourrait être mieux dépensé en armes ou en avantages pour aider à gagner des fusillades. À court de vies, les joueurs pourraient être incités à dépenser cet argent pour la vie supplémentaire pour les amener au prochain tour, sacrifiant la chance d’avoir de meilleures armes ou même une armure supplémentaire. Les joueurs doivent choisir judicieusement.

Les quatre cartes peuvent être intimidantes au début, mais elles ne sont pas beaucoup plus compliquées que les cartes traditionnelles 2v2 Gunfight. Cela prend juste un certain temps pour apprendre toutes les lignes de mire et savoir quelles parties de la carte sont destructibles, car Vanguard dispose d’une couverture destructible. Les pièces qui peuvent être détruites semblent toutes ressembler à de fines planches de bois, elles sont donc assez faciles à repérer. Les joueurs peuvent soit tirer à travers le couvercle, soit le démolir complètement pour une meilleure ligne de mire.

Les cartes de Champion Hill sont également toutes connectées aux stations d’achat en tant que hub central, de sorte que les joueurs entendront les coups de feu et les explosions des autres matchs 2v2 se produisant sur les cartes à proximité. Chaque tour est seulement 2v2, mais ils peuvent sembler beaucoup plus chaotiques. Il devient certainement important de se concentrer et de distinguer les fusillades qui semblent proches et celles qui sont éloignées.

Vue aérienne de la carte Champion Hill

Une fois les équipes réduites à deux, le match final commence. Les joueurs pourront s’équiper dans les stations d’achat avant la confrontation finale. C’est la dernière chance de dépenser de l’argent pour des vies supplémentaires, des killstreaks, des armures et des avantages. Le classement final de l’équipe remportera la victoire en tant que Champions of the Hill.

Je suis un grand fan de 2v2 Gunfight, donc je craignais que la nouvelle variante de Vanguard ne soit trop chaotique et moins amusante. Cependant, il maintient toujours cette intensité concurrentielle et les tours se jouent toujours assez rapidement, les grandes différences étant la fonction de réapparition et d’achat. Donc, c’est comme un tournoi Gunfight 2v2 géant et plus intense avec des réapparitions et un compte de 12 points de vie. Ce ne sera pas le mode préféré de tout le monde, mais cela vaut la peine d’être essayé pour les fans de Gunfight, Battle Royale et peut-être même Heist.

Pour le moment, seuls les matchs 2v2 sont disponibles, mais Champion Hill aurait également une option 3v3, donc peut-être que les trios seront disponibles plus tard dans l’alpha ou au lancement.

Cette alpha exclusive à PlayStation se déroulera jusqu’au 29 août. Une deuxième alpha se produira pour les membres en précommande sur toutes les plateformes qui peuvent jouer du 16 au 17 septembre. Ensuite, du 18 au 20 septembre, tout le monde pourra jouer, quelle que soit la plate-forme ou le statut de précommande. Le mois prochain proposera également la version bêta multijoueur standard de Vanguard. Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre.

Call of Duty: Vanguard continue alors qu’Activision Blizzard fait actuellement face à une poursuite pour harcèlement sexuel et discrimination déposée par l’État de Californie. Il a également été récemment affirmé que le service des ressources humaines d’Activision Blizzard déchiquetait les documents relatifs à l’affaire.

