Call Of Duty: Conseils Vanguard pour vous aider à devenir champion de la colline

L’alpha de Call of Duty: Vanguard est officiellement en ligne pour les utilisateurs de PlayStation, qui comprend le mode Champion Hill récemment annoncé. Ici, nous fournissons quelques conseils pour gagner le nouveau mode compétitif de Vanguard qui ressemble à un mashup de Gunfight et de bataille royale, avec des équipes s’affrontant dans une série de tours 2v2 pour être la dernière équipe debout.

Votre duo n’obtient que 12 vies combinées dans l’arène de Champion Hill, donc chaque vie et chaque dollar gagné compte. Voici quelques conseils pour vous aider à devenir Champion of the Hill.

Équipez-vous des bonnes armes

Toutes les escouades commencent avec le même chargement d’un pistolet et d’une mitraillette, mais vous voudrez mettre à niveau les bonnes armes pour avoir les meilleures chances de succès dans Champion Hill.

Assurez-vous d’avoir sorti votre pistolet lorsque vous achetez une nouvelle arme à la station d’achat, car l’achat d’une arme remplacera l’arme que vous détenez. Vraisemblablement, vous voudriez la mitraillette sur le pistolet, mais assurez-vous simplement de tenir la bonne arme à l’approche de la station d’achat.

Meilleures choses à acheter

La fonction Buy Station de Champion Hill vous permet de dépenser l’argent que vous gagnez pour un meilleur équipement, et vous voudrez tirer le meilleur parti de votre argent. La principale chose sur laquelle vous voulez dépenser votre argent est l’amélioration des armes. Investissez dans votre arme. Les fusils d’assaut comme le BAR et le STG44 sont d’excellents choix à saisir tôt et à mettre à niveau avec votre argent. Vous pouvez continuer à améliorer votre arme avec jusqu’à 10 pièces jointes.

Les plaques de blindage sont également quelque chose à considérer dans les premiers tours. Une bonne arme et des plaques d’armure seront les plus bénéfiques, vous pouvez donc rester en vie et gagner plus d’argent pour les avantages et les séquences lors des tours ultérieurs.

Une fois que vous avez l’essentiel, vous pouvez utiliser un tour d’achat ultérieur pour envisager quelque chose comme un avion espion pour révéler les positions ennemies sur la mini-carte, ou peut-être acheter l’avantage Ghost pour vous tenir à l’écart du radar de votre adversaire. Alerte élevée sera probablement l’un des avantages les plus bénéfiques, car il vous alerte lorsque des ennemis hors de votre vue vous voient.

Jetons de vie supplémentaire

Chaque carte a également un jeton de vie supplémentaire qui apparaît une fois par tour. Les jetons apparaissent toujours au même endroit pour chaque carte, et cela vaut la peine d’apprendre l’emplacement de chacun. Le joueur qui le ramassera gagnera une vie supplémentaire ; si votre équipe est déjà au maximum en vies, vous obtenez 750 $ en espèces à la place. Cela vaut la peine d’avoir une ligne de vue sur le jeton immédiatement pour attendre et appâter votre adversaire, ou le réclamer rapidement pour votre équipe.

Trainyard surplombant le jeton de la carte

Voici les emplacements des jetons pour chaque carte :

Le jeton de piste d’atterrissage est le seul des quatre à ne pas apparaître au centre de la carte. Il se trouve sur la plus courte des deux tours de guet de la piste d’atterrissage. Vous devez utiliser l’échelle pour atteindre le jeton, ce qui en fait une entreprise très risquée. Le jeton de la cour se trouve entre les deux bâtiments centraux au centre de la carte. Le jeton du marché est très exposé et se trouve juste sur la plate-forme centrale du marché. Le jeton de la cour se trouve dans un structure de forme ovale de sacs de sable et de planches de bois au centre de la carte.

Apprendre les cartes

Vous jouerez beaucoup sur ces quatre cartes et vous voudrez apprendre toutes les lignes de mire importantes. Call of Duty: Vanguard propose une couverture destructible, et il sera important de savoir où se trouvent ces endroits sur chaque carte. Les parties qui peuvent être détruites semblent toutes ressembler à de fines planches de bois, ce qui les rend suffisamment distinctes pour être repérées. Vous pouvez soit tirer à travers le couvercle, soit le démolir complètement pour un meilleur angle sur vos adversaires.

Cela est particulièrement important lorsque vous jouez à Courtyard, une carte comportant une pléthore de murs en bois destructibles. Il est facile de se faire piéger et de se faire piéger au début d’un tour ici, donc je pense qu’il est vraiment important de sortir rapidement du spawn et de commencer à tirer à travers les murs en bois pour créer une meilleure ligne de mire.

la communication

La communication devrait être une évidence, mais nous énumérons cela parce que ces tours de 60 secondes se déplacent rapidement, et vous voudrez communiquer les positions ennemies avec votre coéquipier pour vous assurer de garder le contrôle du match et de ne pas en sacrifier trop. des vies.

Champion Hill de Vanguard est encore plus intense et stratégique que le tournoi 2v2 Gunfight de Call of Duty, compte tenu des réapparitions et de la fonction d’achat. Ces conseils vous aideront, espérons-le, à devenir un champion.

Cette alpha exclusive à PlayStation se déroulera jusqu’au 29 août. Une deuxième alpha se produira pour les membres en précommande sur toutes les plateformes qui peuvent jouer du 16 au 17 septembre. Ensuite, du 18 au 20 septembre, tout le monde pourra jouer, quelle que soit la plate-forme ou le statut de précommande. La version bêta multijoueur standard de Vanguard arrivera le mois prochain et Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre.

Le contenu de Call of Duty continue de circuler alors même qu’Activision Blizzard fait face à une poursuite pour harcèlement sexuel et discrimination déposée par l’État de Californie. Il a également été récemment affirmé que le service des ressources humaines d’Activision Blizzard déchiquetait les documents relatifs à l’affaire.

