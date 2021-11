Call of Duty crédite enfin un joueur handicapé après 15 ans

Image : Activision

En 2006, Randy Fitzgerald, testeur et streamer de jeux vidéo tétraplégiques, a aidé à créer « NOM4D », une disposition de boutons pour Call of Duty conçue pour les joueurs handicapés. À l’époque, dit-il, on lui avait dit qu’il serait crédité par son nom dans le jeu, mais cela ne s’est pas produit. Tous les titres CoD depuis lors ont également omis son nom, mais ont conservé la mise en page. Maintenant, après 15 ans, Fitzgerald est crédité dans le dernier jeu, Call of Duty Vanguard. Et il est naturellement heureux d’avoir enfin son nom au générique !

Tel que rapporté par Post Bulletin, Randy Fitzgerald est maintenant un streamer Facebook Gaming vivant à Rochester, New York. Mais avant cela, il a travaillé sur des jeux et en 2007, il a aidé à créer une disposition de contrôleur pour les joueurs handicapés jouant à Call of Duty 4: Modern Warfare. En testant le jeu, Fitzgerald a eu des problèmes de jeu en raison de son handicap, l’arthrogrypose, ce qui l’empêchait d’utiliser ses jambes ou ses bras. Infinity Ward, les développeurs derrière CoD 4, ont apporté des modifications au jeu et créé une mise en page basée sur les idées et les commentaires de Fitzgerald. Il a été nommé d’après son nom d’utilisateur en ligne « NOM4D » et Infinity Ward a promis d’inclure également son nom dans les crédits. Mais après l’explosion entre le studio et Activision après CoD 4, cela ne s’est jamais produit car la plupart des développeurs derrière le jeu étaient partis.

« J’étais déçu qu’ils aient perdu contact avec moi », a expliqué Fitzgerald. Et cela, pensa-t-il, était la fin de l’histoire. Il avait aidé à créer l’une des premières fonctionnalités d’accessibilité dans une franchise de jeux vidéo triple A, antérieure à la vague actuelle d’options d’accessibilité ajoutées, mais ce pionnier n’a jamais été correctement crédité pour cela. Cependant, les choses ont changé plus tôt cette année, avant la sortie du dernier jeu de la populaire série FPS, Call of Duty: Vanguard.

Il s’avère que Raven Software, l’un des nombreux studios travaillant sur le jeu massif, était curieux d’où venait la mise en page «NOM4D», pourquoi on l’appelait ainsi et son histoire. Finalement, ils ont retrouvé Fitzgerald et l’ont contacté.

« Je leur ai raconté toute l’histoire et ils ont dit » c’est foiré « », a déclaré Fitzgerald. «Ils m’ont demandé ce que j’aimerais, pensant probablement que je demanderais de l’argent, mais je voulais juste être crédité. Je voulais ce qu’on m’avait promis.

Peu de temps après, il a eu une réunion virtuelle avec les développeurs de Raven Software et a partagé quelques réflexions sur ce qui pourrait être fait d’autre pour aider à améliorer les fonctionnalités d’accessibilité du jeu. Cependant, après cette réunion, la communication avec le studio et Activision est redevenue silencieuse et Fitzgerald dit qu’il a supposé que l’histoire se répétait une fois de plus.

Mais une fois le jeu sorti, Raven Software a contacté Fitzgerald et lui a offert une copie gratuite du jeu et lui a suggéré de consulter les crédits. Après avoir vu son nom dans le générique, il était ravi.

« De tous les jeux sur lesquels j’ai travaillé au fil des ans, c’est la première fois que je suis crédité », a-t-il déclaré.

Maintenant, il espère que cela pourrait l’aider à obtenir plus d’emplois dans l’industrie, en aidant à rendre plus de jeux plus accessibles à plus de joueurs.

« Je pense que le but de tout le monde sur terre devrait être de laisser une marque et de rendre le monde un peu meilleur, et j’ai l’impression de l’avoir fait en quelque sorte. »