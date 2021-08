Call Of Duty de Sledgehammer à venir au quatrième trimestre, avec une “innovation substantielle” pour Warzone

Activision Blizzard est actuellement impliqué dans un procès concernant sa culture d’entreprise et son traitement des femmes, et dans le même temps, l’éditeur poursuit la sortie de nouveaux jeux. L’un de ses prochains grands est un nouveau jeu Call of Duty de Sledgehammer Games. Dans le cadre du rapport sur les résultats d’Activision Blizzard mardi, la direction a confirmé que le prochain match arriverait au quatrième trimestre.

“Nos équipes continuent de travailler dur sur la prochaine nouvelle version premium de Call of Duty, prévue pour le quatrième trimestre”, a déclaré Activision. « D’un cadre que nos fans connaissent et adorent, à une quantité incroyable de contenu en développement, y compris un calendrier d’opérations en direct étendu, nous pensons que cette version sera incroyablement bien accueillie. En plus de lancer une excellente expérience transparente pour l’actuel et le prochain -gen joueurs sur console, nous nous concentrons sur la poursuite de l’intégration de Warzone et engageons notre relation directe avec notre base de joueurs pour une intégration encore plus profonde du contenu entre les expériences premium et gratuites et une innovation substantielle au sein même de Warzone.Nos équipes ont hâte de dévoiler ce qu’elles ont été travaille sur.”

Plus tard dans la présentation, le studio a déclaré que Sledgehammer n’avait “jamais été plus grand ou plus fort” et a confirmé que la sortie de cette année comprendra une campagne, une coopération et un mode multijoueur.

Sledgehammer a développé Call of Duty: WWII en 2017, tandis que le studio a également contribué au développement en cours de Call of Duty: Warzone. Le nouveau jeu du studio serait une autre entrée sur la Seconde Guerre mondiale qui comprendra une campagne, un mode multijoueur et une coopération; il s’intégrera également à Warzone (c’est là que le jeu pourrait également être révélé, au moins en partie).

Sledgehammer a été confirmé en tant que développeur du jeu Call of Duty de 2021 en mai, date à laquelle la direction a déclaré que le jeu était “construit pour la prochaine génération”. Reste à savoir si cela signifie ou non que le jeu sera exclusif sur console à PS5/Xbox Series X|S, bien que cela semble peu probable.

En attendant le nouveau Call of Duty de Sledgehammer, Activision continue de mettre à jour et de prendre en charge Black Ops Cold War et Warzone. Tout récemment, Activision a annoncé les premiers détails de la mise à jour tant attendue de la saison 5, qui devrait commencer le 12 août. En dehors de ces jeux, Call of Duty: Mobile, vient de recevoir sa propre grande mise à jour de la saison 6 qui ramène les zombies.

