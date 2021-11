Call Of Duty: des problèmes de serveur Vanguard signalés, Sledgehammer s’efforce de les résoudre

Call of Duty: Vanguard rencontre des problèmes de connectivité du serveur, a confirmé le développeur Sledgehammer Games.

Écrivant sur Twitter, le développeur a déclaré qu’il était conscient que les joueurs rencontraient des problèmes avec les serveurs multijoueurs du jeu, promettant qu’il enquêtait sur le problème pour en trouver la cause. « Nous fournirons une mise à jour dès que possible », a déclaré le développeur.

❗️Nous sommes conscients que certains joueurs rencontrent des problèmes de connectivité de serveur dans #Vanguard et nous étudions la cause. Nous fournirons une mise à jour dès que possible. – Sledgehammer Games (@SHGames) 9 novembre 2021

Les joueurs ont répondu au tweet de Sledgehammer en soulignant également d’autres problèmes de serveur, y compris les messages d’erreur « éclatement de paquets », que GameSpot a reçus en jouant au jeu.

Il reste à voir à quel point ces problèmes de connectivité de serveur sont répandus et graves, mais dans tous les cas, c’est sans aucun doute très frustrant pour les personnes qui les rencontrent.

Vanguard, qui devrait figurer parmi les jeux les plus vendus de 2021, est sorti le 5 novembre sur console et PC. Il fera face à une nouvelle concurrence dans l’espace FPS à partir de cette semaine lorsque Battlefield 2042 sortira en accès anticipé le 12 novembre. Quelques semaines plus tard, Microsoft sortira son propre poids lourd d’un jeu FPS, Halo Infinite.

En dehors de Vanguard, la nouvelle mise à jour Warzone Pacific de Call of Duty: Warzone devrait être mise en ligne début décembre, ajoutant une toute nouvelle carte, Caldera. Tout cela se produit alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées au harcèlement sexuel et à la discrimination à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.