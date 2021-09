Call Of Duty: Détails du mode multijoueur Vanguard | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia parle de la révélation du mode multijoueur de Call Of Duty: Vanguard et d’autres détails qui ont été présentés dans un livestream.

Il y a eu aussi l’annonce du remaster d’Alan Wake qui sortira cette année et comprendra le jeu de base 2010, plus The Signal et The Writer DLC, ainsi qu’une nouvelle piste de commentaires du directeur créatif Sam Lake. Elle passe également en revue les rumeurs selon lesquelles EA envisage Unreal Engine pour Mass Effect 5 au lieu de son propre moteur Frostbite propriétaire.

Enfin, Persia parle des changements à venir sur le radar dans Halo Infinite après les retours de l’aperçu technique. Des notes sur ces changements et d’autres à venir pour le prochain vol Halo Infinite ont également été partagées dans un article de blog détaillé des développeurs. Si vous voulez avoir la chance de jouer à Halo Infinite avant la sortie du jeu le 8 décembre, vous pouvez toujours vous inscrire au programme Halo Insider sur HaloWaypoint.com