Call of Duty est le jeu vidéo le plus vendu aux États-Unis depuis 2009, moins de deux fois | Jeux

La saga Call of Duty est la série la plus vendue chaque année aux États-Unis depuis 2009… bien qu’il y ait eu deux exceptions pour une même entreprise, vous les imaginez ?

Ce n’est un secret pour personne que la saga Call of Duty est l’une des plus réussies de l’histoire, et cela est particulièrement vrai aux États-Unis. L’analyste et PDG de NPD, Mat Piscatella, a offert un fait révélateur sur Twitter : tous les jeux les plus vendus aux États-Unis depuis 2009 sont issus de la série Call of Duty… à deux exceptions près. Pouvez-vous l’imaginer?

De 2009 (Call of Duty Modern Warfare 2) à 2020 (Call of Duty Black Ops Cold War), les versements annuels de Call of Duty ont été ceux qui ont tiré le plus d’argent des ventes. Il n’y a eu que deux exceptions, en 2013 (lors de la sortie de GTA V) et en 2018 (lors de la sortie de Red Dead Redemption 2).

’16 Call of Duty: Infinite Warfare

’17 Call of Duty : Seconde Guerre mondiale

’18 Red Dead Redemption II

’19 Call of Duty: Modern Warfare

’20 Call of Duty: Guerre froide des Black Ops Quelqu’un veut prédire le jeu le plus vendu de 2021 ?

(2/2) – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 17 août 2021

2009 – Call of Duty: Modern Warfare 2 2010 – Call of Duty: Black Ops 2011 – Call of Duty: Modern Warfare 3 2012 – Call of Duty: Black Ops II 2013 – Grand Theft Auto V 2014 – Call of Duty: Advanced Warfare 2015 – Call of Duty: Black Ops III 2016 – Call of Duty: Infinite Warfare 2017 – Call of Duty: WWII 2018 – Red Dead Redemption II 2019 – Call of Duty: Modern Warfare 2020 – Call of Duty: Black Ops Cold War

À titre de précision, nous parlons de ventes en dollars, c’est-à-dire de la argent entré des ventes de jeux, pas nécessairement celui qui a vendu le plus d’unités (cela dépend des prix, des promotions, etc.).

Piscatella a révélé les données en se demandant avec ironie quel jeu sera le jeu le plus vendu cette année. N’oubliez pas que jeudi sera présenté L’avant-garde de l’appel du devoir, la nouvelle tranche principale, payante, qui sera fixée pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez regarder la performance en direct lors d’un événement dans la Call of Duty Warzone le 19 août à partir de 19h30 CEST.

