Call Of Duty Festive Fervor Event amène les elfes et Krampus à Vanguard et Warzone

Activision a annoncé l’événement Festive Fervor, apportant de nouvelles décorations de vacances et des pulls de Noël moches à Call of Duty: Vanguard et Warzone. Le multijoueur Vanguard obtiendra de nouveaux modes festifs et un nouveau skin de vacances pour l’expédition, le mode Zombies obtiendra des décorations et la carte Caldera de Warzone aura des récompenses d’arbre de Noël. Festive Fervor sera en ligne après une mise à jour le 15 décembre à 21 h 00 PT / 00 h 00 HE pour Vanguard, et une mise à jour de Warzone Pacific le 16 décembre à 21 h 00 PT / 00 h 00 HE.

Défis d’événement de ferveur festive

Tout comme les événements Call of Duty passés, il y a des défis de vacances à relever pour des récompenses. Il y a treize éléments au total, qui comprennent un plan d’arme de mitrailleuse légère de rareté épique pour terminer les six défis Vanguard ou Warzone Pacific.

Lecture en cours: Call of Duty: Vanguard & Warzone – La bande-annonce de lancement du Pacifique

Événement d’avant-garde pour le multijoueur et les zombies

Pour Vanguard, l’événement Ferveur festive comprend plusieurs modes sur le thème des vacances.

Le mode Armageddon est une version modifiée du mode Drop Zone de Call of Duty d’autres titres. Dans ce mode à durée limitée, les colis de soins emballés seront déposés sur la carte. Au début d’un match, les deux équipes se battront pour le contrôle d’une zone balisée, où les colis de soins seront déposés selon une minuterie définie jusqu’à ce qu’un nombre spécifique d’entre eux soient collectés. À ce stade, la zone pivote vers une nouvelle zone. Contrairement aux versions précédentes de Drop Zone, les points ne sont marqués que par les kills, les points bonus étant attribués aux kills gagnés avec les killstreaks.

Dans Elf Team Six, les joueurs peuvent également gagner des Killstreaks en cherchant et en détruisant l’élite Elf Team Six. Cachés autour des cartes multijoueurs de Vanguard, les membres de l’équipe Elf Six apparaîtront au hasard. Les joueurs qui éliminent ces membres de l’équipe Elf Six gagneront un score de match et une progression de killstreak. Bien que l’on ne sache pas comment cela va se jouer, cela ressemble beaucoup au mode Leprechaun de Sledgehammer Games de Call of Duty: World War II, qui obligeait les joueurs à pourchasser un lutin rapide pour des points.

En plus des modes saisonniers, Krampus arrive également sur Vanguard. Cette légende folklorique saisonnière est décrite pour le multijoueur comme « quelque chose d’autre en réserve pour ceux qui agissent de manière méchante et ne jouent pas l’objectif dans les modes de jeu activés pour la réapparition, ou qui campent dans Team Deathmatch ».

Krampus apparaîtra pendant les matchs et ciblera celui qui a le score objectif le moins impressionnant. La créature éliminera sa cible avec un coup de grâce, mais le blog d’Activision confirme que les joueurs pourraient être en mesure de tuer Krampus avant qu’il n’attaque.

Feuille de route de la ferveur festive

La carte d’expédition de Vanguard se refait une beauté très festive pour l’événement Festive Fervor, qui comprend une couverture de neige au sol, des arbres de Noël et des cadeaux.

Malheureusement, les fans de Zombies pourraient être déçus que la mise à jour de l’événement n’inclue pas beaucoup de nouvelles pour la carte Der Anfang de Vanguard. La seule mention pour les zombies est une refonte de vacances dans des endroits comme le Gunbench et la base d’origine de Stalingrad à Der Anfang.

Zone de guerre

Pour Warzone, des sapins festifs seront ajoutés à Caldera. Marqués sur la carte par une icône d’arbre spéciale, ces points de repère temporaires seront placés à des points d’intérêt spécifiques à travers l’île.

Toute escouade qui reste dans la zone du sapin pendant une courte période entraînera l’apparition magique de plusieurs boîtes de fournitures, y compris des caisses de vacances spéciales pouvant contenir des objets légendaires pour ce match, des récompenses à durée limitée ou même du charbon.

Krampus envahira également Warzone. Krampus se trouvera à la fois sur Caldera et sur l’île Rebirth, où quelques minutes après le début d’un match, il commencera à chasser les joueurs. Contrairement à Vanguard, Krampus choisira des cibles au hasard dans Warzone, mais Activision taquine qu’il a tendance à traquer ceux qui ont reçu du charbon des caisses de vacances. S’il est tué, Krampus offrira une récompense permanente spéciale.

En plus de Krampus, les joueurs peuvent s’attendre à des modificateurs pendant leurs matchs, comme des chances accrues de boîtes de ravitaillement légendaires ou des rachats à moitié prix chaque jour de Ferveur festive.

Les elfes seront également repérés sur Caldera et Rebirth Island. Ces elfes causeront probablement des problèmes aux joueurs, car ils crient à tout joueur qui se trouve à moins de 10 mètres d’eux. Les escouades qui les trouvent et les détruisent recevront des récompenses comme un double jeton XP ou une carte de visite.

Cadeaux Battle Pass

Pendant la saison des dons, Activision offre aux joueurs des cadeaux de passe de combat pour ceux qui possèdent déjà Vanguard ou l’achètent avant le 31 décembre. Ces récompenses seront disponibles à partir du 16 décembre :

10 sauts de niveau Battle Pass pour la saison 1A Augmentation de 10 % de l’XP du joueur, de l’arme et du Battle Pass pendant la saison 1Les 24 niveaux Vanguard de la passe de combat de la saison 6 de Black Ops Cold War. Si les joueurs ne les ont pas encore gagnés la saison dernière, quiconque achète Vanguard les recevra gratuitement.

Pour ceux qui cherchent à habiller la pièce cette saison des vacances, il y aura des packs cosmétiques saisonniers dans la boutique en jeu pour Vanguard et Warzone.

Cet événement saisonnier pour Call of Duty arrive alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Les mises à jour de Call of Duty se poursuivent alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

