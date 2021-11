Call Of Duty: la carte des zombies de Der Anfang de Vanguard est décevante, mais voici comment elle peut s’améliorer

Call of Duty: Vanguard est désormais disponible avec la nouvelle carte Zombies Der Anfang. Treyarch a adopté une approche différente des zombies cette année, car Der Anfang n’est pas une carte standard basée sur des tours, mais plutôt comme un hybride entre le style basé sur les tours et le style basé sur les objectifs de Black Ops Cold War’s Outbreak. Malheureusement, le lancement de Der Anfang apporte une expérience rudimentaire, qui fait défaut après une année riche en contenu de Zombies avec Black Ops Cold War.

Der Anfang rappelle les choses en simplifiant le système de rareté des armes, en supprimant la fonction d’arme emblématique « Wall Buys » du mode et en offrant des niveaux de mise à niveau d’avantages plus simplistes. Il manque également d’armes magiques et d’œufs de Pâques substantiels.

En supposant que Treyarch double Der Anfang et étend la carte avec de nouvelles zones jouables, similaire à la progression de Outbreak dans Black Ops Cold War avec des régions de carte en constante expansion, il y a beaucoup de place pour que ce nouveau mode se développe. Voici quelques suggestions pour améliorer le mode Zombies de Vanguard.

Plus de contenu et de fonctionnalités

Plus de contenu semble une évidence, mais Zombies se sent très vide au lancement. La seule nouvelle fonctionnalité ajoutée par Vanguard avec Der Anfang est l’autel des alliances, qui permet aux joueurs de gagner de puissants buffs à équiper au fur et à mesure qu’ils progressent dans les tours supérieurs. Je pense que cette nouvelle fonctionnalité est bien, car les joueurs peuvent gagner des capacités qui aident à économiser des munitions, à infliger des dégâts supplémentaires et à raviver des alliés, mais en fin de compte, les alliances ne changent pas suffisamment la donne pour compenser tous les aspects des zombies qui ont été supprimés. année.

Autel des Alliances

Cependant, quelques fonctionnalités pourraient être ajoutées à Der Anfang pour mieux enrichir l’expérience. L’un étant de ramener les machines Trials de Black Ops Cold War, qui offraient aux joueurs la possibilité de remplir des objectifs chronométrés pour des récompenses aléatoires. Plus il y a de défis terminés, plus les récompenses sont grandes. C’était un excellent moyen d’obtenir une arme Pack-a-Punched, des points supplémentaires et des bonus comme Double Points ou Max Ammo. Bien sûr, le mode a besoin de plus de zombies pour que la fonction Trials fonctionne, mais nous verrons comment corriger le manque de zombies dans le mode dans la section suivante.

Der Anfang pourrait également bénéficier de l’acquisition de nouveaux types d’ennemis. Cela pourrait être quelque chose comme réintroduire des ennemis passés tels que le Mimic ou les chiens de l’enfer, ou ajouter quelque chose de nouveau et d’unique au scénario de Vanguard. Dans l’état actuel des choses, il n’y a que trois types d’ennemis dans Vanguard Zombies, et une plus grande variété pourrait aider à pimenter les choses. Peut-être même quelque chose à plus grande échelle comme des événements de mini-boss.

La carte manque également d’armes merveilleuses, et nous aurons peut-être quelque chose d’unique à utiliser lorsque la quête des œufs de Pâques arrivera enfin avec une mise à jour saisonnière ultérieure, mais ce serait bien d’avoir au moins le Ray Gun ajouté dans la boîte mystère.

Personnellement, je pense que ce mode hybride aurait plus de succès si les joueurs avaient plus à faire sur la carte. J’espère vraiment que Treyarch pourra trouver des moyens intéressants de faire bouger plus de choses à Der Anfang. En dehors de l’accomplissement de l’un des trois objectifs, il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre à faire sur la carte à moins que vous ne vous promeniez en écoutant toutes les informations cachées. Der Anfang a besoin d’objectifs secondaires similaires aux événements mondiaux d’Outbreak. Les événements mondiaux allaient des mini-boss à la survie et à l’élimination dans une zone spécifique.

Meilleur rythme

Der Anfang souffre également d’un problème de rythme. Lors de l’annonce initiale de Der Anfang, j’étais excité et intrigué. J’aime à la fois les cartes basées sur les rondes et Outbreak, j’étais donc curieux de voir comment le rythme serait juste pour ce nouveau mode. Les cartes étant beaucoup plus petites que les énormes régions d’épidémie des montagnes de l’Oural utilisées dans Black Ops Cold War, je pensais que le rythme serait un peu plus rapide sur Der Anfang. Cependant, il y a très peu de moments où le rythme s’accélère en dehors des objectifs, et une grande partie du temps d’un joueur à Der Anfang manque de réelle urgence. Souvent, les zombies rôdent autour de la zone de départ de Stalingrad jusqu’à ce que les joueurs les provoquent.

Avoir des zombies décontractés était bien pour Outbreak en tant que mode décontracté, car les joueurs avaient toujours la possibilité de jouer à des cartes basées sur des tours pour quelque chose de plus intense. Mais avec le manque de cartes standard, Der Anfang a besoin de plus d’action et d’urgence. Je pense que cela pourrait être un peu amélioré simplement en augmentant le taux d’apparition des zombies et en les rendant plus agressifs autour du hub de départ. Pour le moment, le jeu semble trop sûr jusqu’à ce que vous sélectionniez un objectif.

De plus, il serait utile que Treyarch ajoute la fonction Rampage Inducer de Black Ops Cold War, qui permet aux joueurs d’interagir avec une cartouche qui augmente l’agressivité des zombies. Tous les ennemis ont augmenté leur vitesse de déplacement et leurs taux d’apparition jusqu’au tour 20, ce qui a permis une progression plus rapide du jeu et a rendu la survie plus difficile. Avoir cela dans Vanguard permettrait aux joueurs de choisir s’ils veulent cette expérience plus décontractée, ou leur donnerait la possibilité de monter le cadran sur l’action de Der Anfang.

Plus de façons de jouer à Der Anfang

Je comprends que Treyarch voulait faire quelque chose de différent cette année, en créant un mode hybride de jeu basé sur des tours et objectif, mais Zombies se sent aussi limité qu’avec Der Anfang. Et c’est dommage, car malgré le mode patché avec des morceaux de cartes multijoueurs telles que Red Star et Hotel Royal, la conception de la carte remaniée apporte une ambiance étrange bien adaptée aux zombies. J’aime beaucoup l’atmosphère que Treyarch a créée ici, mais surtout, cela me donne envie d’essayer d’autres modes Zombies sur Der Anfang.

Portail objectif Der Anfang

Cranked serait une excellente option pour un mode supplémentaire, car c’est un mode qui ajoute un peu d’urgence. Black Ops Cold War a introduit le mode Cranked dans Zombies, qui fonctionnait de la même manière que le mode de jeu multijoueur du nom du jeu. Cranked Zombies obligeait les joueurs à remplir en permanence leur « minuterie à manivelle » en enchaînant les éliminations de zombies afin de rester en vie. Si un joueur arrêtait de tuer et de remplir le compteur, il finirait par exploser et mettre fin au match.

De plus, certains joueurs apprécient le défi des cartes de survie plus petites, donc avoir la possibilité de jouer des matchs standard basés sur des tours sur la place de Stalingrad serait le bienvenu.

Et enfin, parce que je fais toujours campagne pour le retour du mode Grief compétitif de Black Ops 2 pour les zombies, cela pourrait également fonctionner pour Der Anfang. Le deuil était un mode qui opposait deux équipes de quatre pour survivre contre les zombies. Les joueurs ne pouvaient pas tirer et endommager leurs adversaires, mais ils pouvaient travailler pour saboter leurs efforts de survie contre les morts-vivants. C’est un mode qui a été joué sur les plus petites cartes de survie dans les zombies de Black Ops 2 comme Town and Farm, il fonctionnerait donc probablement avec le hub Stalingrad de Der Anfang. Le mode Deuil apportait une stratégie et un travail d’équipe uniques aux zombies, et il y avait souvent beaucoup d’hilarité lors du sabotage des adversaires. Les joueurs pouvaient bloquer l’accès à une porte cruciale ou à une machine à avantages, ou lancer un appât qui attirait les zombies dans leur direction. Der Anfang bénéficierait du chaos concurrentiel de Grief.

Côté oeufs de Pâques

C’est une déception de ne pas avoir de quête de scénario au lancement cette année, mais les cartes Zombies arrivent généralement avec de petits œufs de Pâques en plus de la quête principale. Der Anfang semble être dépourvu d’œufs de Pâques. J’adorerais voir Treyarch ajouter quelque chose comme une chanson cachée, qui figure sur de nombreuses cartes Zombies passées. Ou une quête cachée pour déverrouiller le Ray Gun, au lieu de simplement ajouter l’arme merveilleuse à la boîte mystère. Ce serait juste bien d’avoir plus de raisons d’explorer la carte.

La saison 1 de Vanguard devrait apporter des mises à jour à Zombies le 2 décembre, mais on ne sait pas combien de contenu arrive. Treyarch a publié un article de blog avant le lancement qui mentionnait un nouvel objectif à venir pour Der Anfang, des engagements supplémentaires, de nouvelles armes, des défis de saison, des mises à jour sur le thème des vacances, etc. Espérons que ces mises à jour de la saison 1 puissent apporter des changements percutants à Der Anfang.

Assurez-vous de consulter notre récente interview avec Treyarch, où les développeurs ont expliqué pourquoi Der Anfang ne recevrait pas de quête de l’histoire principale avant le lancement et ont discuté d’autres décisions majeures sur la carte pour Vanguard Zombies. Consultez également nos conseils et les chargements recommandés pour survivre à des tours élevés à Der Anfang.

