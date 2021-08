Call of Duty: la fuite de keyart Vanguard confirme le réglage de la Seconde Guerre mondiale

Un certain nombre de détails ont fuité de Call of Duty: Vanguard, quelques jours seulement avant sa supposée révélation.

La mise à jour de la saison 5, qui est en cours de déploiement pour Black Ops Cold War et Warzone, semble contenir des fichiers qui font directement référence au jeu de cette année : Call of Duty : l’Avant-garde.

Non seulement cela, les fichiers contiennent également le traitement du titre et l’art de la boîte officielle, qui, entre autres, confirme le paramètre WW2 signalé, ainsi que le nom. En plus de l’édition standard et ultime, il existe également un pack cross-gen, ce qui signifie qu’Activision facture également des frais de mise à niveau cette fois-ci, similaire à ce qu’il a fait avec Black Ops Cold War.

Quelques détails sur l’édition ultime ont également été divulgués, montrant les skins de personnages et d’armes supplémentaires inclus auxquels les joueurs auront accès dans le jeu, ainsi que d’autres bonus tels que les sauts de niveau de passe de combat, le double XP, etc.

Un accès anticipé à la version bêta ouverte du jeu, qui n’a pas encore été officiellement annoncé, bien sûr, est également inclus – bien que cela confirme que le jeu est en train de devenir une version bêta.

Activision a réprimé les fuites, publiant des retraits DMCA partout. Nous n’intégrerons pas les images dans cette histoire, mais vous pourrez peut-être quand même en avoir un aperçu ici et ici. On ne sait pas combien de temps ces liens resteront en ligne.

Le jeu serait révélé dans une semaine, le 19 août. Étant donné que les fichiers Vanguard ont été extraits de Black Ops Cold War, nous aurons probablement une sorte d’événement en jeu dans Warzone qui inaugurera l’annonce.

Activision Blizzard s’occupe actuellement des répercussions du procès intenté par l’État de Californie à son encontre, alléguant une discrimination et des abus généralisés. Jusqu’à présent, Blizzard a subi le plus gros des changements, le président de l’entreprise J. Allen Brack, le directeur des ressources humaines Jesse Meschuk, le directeur de Diablo 4 Luis Barriga et un certain nombre d’autres développeurs de haut niveau ayant été licenciés.