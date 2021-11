Call of Duty: la plus petite carte de Vanguard – Das Haus – obtient une liste de lecture 24h / 24 et 7j / 7

Si vous êtes un fan des échanges de tirs rapides, sales et intenses, nous avons de merveilleuses nouvelles pour vous : Call of Duty : l’Avant-garde présente une liste de lecture 24h/24 et 7j/7 pour Das Haus, la carte la plus petite et la plus mouvementée du jeu.

Das Haus, si vous n’êtes pas familier, est une carte multijoueur qui a été incluse au lancement dans le dernier jeu CoD – Call of Duty: Vanguard. Il s’agit d’une carte de taille moyenne conçue pour les batailles classiques 6 contre 6 se déroulant dans une forêt allemande, conçue pour enseigner aux forces de l’Axe ce qu’il faut faire une fois qu’elles ont infiltré la Maison Blanche.

Dans un tweet hier soir, Sledgehammer a partagé que la carte ferait partie de la liste de lecture 24h/24 et 7j/7 pour la première semaine appropriée de la vie du jeu sur les serveurs, et un rapide coup d’œil aux réponses vous montre tout ce que vous devez savoir ; les fans sont assez ravis que la carte soit soumise à une liste de lecture où vous ne jouez que sur Das Haus.

Et pourquoi pas? C’est un bon endroit pour accumuler des éliminations, monter de niveau et commencer à débloquer plus d’objets dans la partie multijoueur de Vanguard (si vous pouvez gérer la compétence Assassin et les bugs de réticule dérangent les joueurs, bien sûr).

