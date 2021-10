Call of Duty : la taille du fichier Vanguard révélée | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Voici ce que vous devez savoir dans les jeux vidéo aujourd’hui. Les tailles d’installation de Call Of Duty: Vanguard seraient 30 à 50 % plus petites au lancement que les jeux précédents de la série sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Cela ne veut pas dire que c’est une petite installation – cela nécessitera toujours 56 à 93 Go gratuits, selon le système. Il est peut-être enfin temps pour vous de désinstaller Modern Warfare ou Cold War pour faire de la place. N’oubliez pas de prévoir d’autres installations de Warzone lors du lancement de la nouvelle carte du Pacifique.

Blizzard voit toujours les retombées d’allégations toxiques sur le lieu de travail, les derniers développements étant l’annulation de la BlizzCon cette année et le changement de nom du personnage d’Overwatch McCree en Cole Cassidy. McCree portait auparavant le nom d’un employé qui a été évincé de l’entreprise en raison d’allégations de harcèlement sexuel et de discrimination chez Activision Blizzard. Pour accompagner le nouveau nom de Cole, les joueurs peuvent désormais modifier leurs BattleTags pour Battle.net gratuitement pendant une durée limitée.

Enfin, le contenu post-lancement de Division 2 a été reporté à février 2022 et Nintendo et Niantic ont annoncé leur prochaine application mobile, Pikmin Bloom, coïncidant avec le 20e anniversaire de la franchise basée sur la nature de Nintendo.

