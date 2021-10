Call Of Duty: le contenu exclusif de Vanguard PlayStation révélé, et c’est beaucoup

Sledgehammer Games a annoncé les différents bonus que les utilisateurs de PlayStation recevront pour Call of Duty: Vanguard, et il y en a pas mal.

Comme publié sur le blog PlayStation et relayé par CharlieIntel ci-dessous, les utilisateurs de PlayStation peuvent s’attendre à des événements mensuels doubles XP, des emplacements de chargement personnalisés supplémentaires et des sauts de cinq niveaux avec le pack Battle Pass. Ceux qui jouent sur une console PlayStation recevront également un nouveau pack de combat pour chaque nouvelle saison (abonnés PS Plus uniquement), ainsi que +25% d’XP d’armes lorsqu’ils jouent avec des amis dans une fête.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Call of Duty : Vanguard – Bande-annonce officielle de l’histoire

Avantages exclusifs PlayStation dans #Vanguard :

• +5 sauts de niveau avec le pack Battle Pass (25 au total)

• +2 emplacements de chargement personnalisés

• Packs de combat pour chaque saison pour PS Plus

• Événements mensuels Double XP (d’une durée de 24 heures)

• +25% d’XP d’armes lorsque vous faites la fête avec des amis pic.twitter.com/N8aP36chbT – CharlieIntel (@charlieINTEL) 29 octobre 2021

Activision et Sony ont conclu un accord selon lequel les utilisateurs de PlayStation ont accès au contenu avant les autres plates-formes, et Vanguard n’est que le dernier de la série à perpétuer cette tradition. Avant cela, PlayStation devait essayer le mode Champion Hill de Vanguard avant tout le monde, tandis que la version bêta était d’abord disponible sur PlayStation avant de venir sur Xbox et PC plus tard.

Une bande-annonce récente de Vanguard a montré que son contenu exclusif PlayStation ne viendra pas sur Xbox ou PC avant au moins un an.

Pendant des années, Microsoft avait un accord avec Activision pour l’exclusivité de Call of Duty avant que Sony ne l’emporte de la société Xbox à partir de Black Ops III en 2015. Depuis lors, chaque jeu a présenté une forme de contenu exclusif sur PlayStation, tout comme Destiny quand il a été publié par Activision.

Vanguard sort le 5 novembre, et ce n’est pas le seul grand événement pour Call of Duty cette année. Le jeu de bataille royale Warzone introduit une toute nouvelle carte, Caldera, et le jeu change de nom en Warzone Pacific pour coïncider avec le thème de la Seconde Guerre mondiale. De plus, Activision continue d’intensifier ses efforts dans l’espace mobile pour Call of Duty avec l’acquisition de Digital Legends.

Tout cela se produit alors qu’Activision Blizzard fait face à un procès et à d’autres enquêtes pour harcèlement sexuel et discrimination à l’égard des femmes dans l’entreprise.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.