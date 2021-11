Call Of Duty: Le contenu exclusif PlayStation de Black Ops Cold War se débloque pour tous les autres demain

Après un an de séquestration sur les plates-formes PlayStation, les joueurs PC et Xbox peuvent enfin essayer un nouveau mode Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War à partir de demain. Le mode, intitulé Onslaught, permet aux joueurs de se battre contre des vagues de morts-vivants dans une tentative désespérée et difficile de survivre.

Contrairement au mode Zombies principal de Call of Duty: Black Ops Cold War, Onslaught place les joueurs sur l’une des cartes multijoueurs du jeu plutôt que sur une carte spécialement conçue pour le combat de zombies. Les joueurs ne pourront pas non plus courir autant qu’ils le souhaitent, car ils apparaissent à côté d’un orbe d’éther noir qui leur sert de zone de sécurité. Se déplacer en dehors de la zone inflige des dégâts constants aux joueurs.

À la manière habituelle des zombies, les joueurs doivent survivre à des vagues de morts-vivants, ainsi qu’à des vagues spéciales périodiques où des zombies d’élite apparaissent.

Le mode de jeu initialement lancé en octobre 2020, mais à partir de 21 h 00 PT le 2 novembre / 00 h 00 HE le 3 novembre, les joueurs sur PC et Xbox pourront essayer Onslaught.

En regardant vers l’avenir de Call of Duty, la franchise pourrait devenir beaucoup plus sanglante. Avant même que Call of Duty Vanguard ne soit publié, une quantité considérable d’informations sur Call of Duty 2022 aurait été divulguée. Selon les informations divulguées, le jeu comprendra un système de moralité semblable à celui de Red Dead Redemption 2 ainsi que des représentations extrêmement graphiques de gore. Les ennemis perdront leurs membres et appliqueront une pression sur les blessures pour arrêter le saignement, et lorsqu’ils tirent, ils peuvent insulter le joueur, mendier pour leur mère ou avoir des convulsions.

