TiMi Studios, propriété de Tencent, qui s’est fait un nom en développant des succès mobiles tels que Call of Duty: Mobile, MOBA Honor of Kings, entre autres, a généré un chiffre d’affaires énorme de 10 milliards de dollars en 2020, selon un rapport de .. Si l’on devait prendre en compte les revenus réalisés par l’entreprise, TiMi Studios s’est imposé comme le plus grand développeur au monde. On ne sait pas comment l’étiquette « le plus grand développeur du monde » s’intègre dans le schéma des choses, mais néanmoins, la collecte de 10 milliards de dollars de revenus pour la seule année 2020 est une somme astronomique.

Il arrive généralement que le promoteur ou l’entreprise qui a été à l’origine de certains des produits les plus populaires restent inconnus alors que leur création est le nom familier dans différents pays du monde entier. Il en va de même pour TiMi Studio dont la création Call of Duty: Mobile est l’un des noms les plus célèbres et les plus populaires au monde. La société a lancé le jeu en 2019 à une échelle sans précédent. Moins d’une semaine après le lancement du jeu, Call of Duty: Mobile avait enregistré jusqu’à 100 millions de téléchargements au cours de la première semaine de lancement lui-même.

Honour of Kings, qui n’est pas présent dans de nombreux pays et est largement centré sur la Chine, comptait au total 100 millions d’utilisateurs quotidiens en novembre 2020 en Chine. La soif de créer et de développer de nouveaux jeux qui sont plus excitants, plus audacieux et proches du cœur de ses fans pousse la société à lancer un autre jeu AAA qui ressemblerait probablement à la communauté virtuelle du film Ready Player One. Une peluche séparée TiMi Studios est également en train de monter à Los Angeles, selon le rapport.

