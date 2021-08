Call of Duty : le lancement de la saison 5 de Warzone repoussé d’un jour

Saison 5 coups de pied cette semaine dans Call of Duty : Zone de guerre et Guerre froide des Black Ops – mais ça va être un peu plus tard que prévu.

Dans un tweet aujourd’hui, le compte Twitter officiel de Call of Duty a annoncé le report de la saison de manière plutôt passive, en déclarant :

“Nous donnons à tout le monde une journée supplémentaire pour débloquer le niveau 100… mais pouvez-vous y arriver ? La saison 5 est maintenant lancée le jeudi 8/12 à 21h PT.” Selon Activision, cela est « dû à un problème de test découvert plus tôt cette semaine ».

Pour tous ceux qui suivent, c’est 18h HE / 21h HP / 5h BST. La saison 5 devrait présenter les tout premiers avantages exclusifs de Call of Duty: Warzone, ce qui semble être le résultat des promesses faites par Raven lorsqu’il a pris possession du développement de Warzone.

La société mère et éditeur Activision Blizzard fait actuellement face aux retombées d’un important procès avec l’État de Californie pour harcèlement généralisé ?

Le scandale a jusqu’à présent fait évincer le président et chef des ressources humaines de Blizzard. Dans une déclaration abordant le procès, le PDG Bobby Kotick a déclaré que les responsables seraient tenus responsables, bien que de nombreux employés estiment qu’il a ignoré leurs demandes.

À la suite du procès, Activision a été poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête qui a conduit au procès, et un certain nombre de sponsors se retirent d’Overwatch et de Call of Duty Leagues. Beaucoup au sein des différents studios du groupe ont formé une coalition pour exiger une action réelle des chefs d’entreprise.