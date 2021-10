Call of Duty: le mode Zombies de Vanguard révélé dans une nouvelle bande-annonce

Ce ne serait pas un jeu Call of Duty sans mode Zombies, et c’est exactement ce que Vanguard obtient grâce à Treyarch.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le mode Zombies pour Call of Duty : l’Avant-garde à l’heure actuelle, nous pouvons glaner un peu d’informations dans la bande-annonce qui vient de sortir. Nous en apprendrons beaucoup sur le mode plus tard dans la journée vers 13 h HE, 18 h UK.

Dans la bande-annonce, vous voyez un nazi de haut rang utiliser une sorte de pouvoir pour ramener à la vie son armée morte, ou ce qui pourrait être considéré comme de la vie. Son pouvoir semble provenir d’un cristal brillant à sa ceinture. Nous ne sommes pas encore trop sûrs pour l’instant, car les détails exacts sur l’expérience zombie à venir n’ont pas encore été révélés.

En ce qui concerne les alliés, et pour autant que nous puissions en juger, cela ne se déroule pas dans un univers alternatif, car les héros utilisent des armes de la Seconde Guerre mondiale. Mais, il y a un aspect occulte car il existe diverses runes et cristaux utilisés pour lutter contre la menace zombie. D’après la description de la vidéo, vous utiliserez un nouvel ensemble de compétences Dark Aether pour arrêter la menace.

Il semble y avoir un patron principal avec lequel vous devrez faire face à un moment donné, et cela se passe juste à la fin de la bande-annonce où vous voyez un grand être divin enflammé suivre M. Nazi et son armée de morts-vivants.

Développé par Sledgehammer, Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Il ne semble pas que les événements récents d’Activision Blizzard aient affecté le développement, malgré le fait que l’État de Californie ait poursuivi l’entreprise pour discrimination présumée, intimidation et sexisme sur le lieu de travail. Depuis que tout a été révélé, l’entreprise a expulsé des cadres de haut niveau et a renouvelé le service des ressources humaines.

Plus récemment, le Department of Fair Employment and Housing de Californie a émis une objection formelle à un projet de règlement entre Activision Blizzard et la Equal Employment Opportunity Commission, déclarant que le règlement pourrait causer « un préjudice irréparable » à ses procédures judiciaires en cours.