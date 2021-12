Call Of Duty: le passage de Warzone au Pacifique est une mise à niveau de Verdansk

La nouvelle carte Warzone Pacific de Call of Duty, Caldera, est désormais disponible avec le lancement de la saison 1 de Vanguard. Le passage au paramètre Pacific World War II est un changement rafraîchissant tout en conservant les meilleures parties du jeu pour vous assurer que vous avez toujours l’impression de jouer Zone de guerre.

Un nouveau look pour Warzone

Le voyage dans le cadre de l’île du Pacifique de Caldera apporte un changement de décor bien nécessaire après près de deux ans de couleurs ternes de Verdansk. C’est une carte qui est vraiment agréable pour les yeux. Et le cadre n’est pas seulement superbe visuellement car c’est un environnement tropical et luxuriant, mais aussi l’éclairage est mieux équilibré à Caldera. Même les décors intérieurs sont bien mieux éclairés que les coins sombres des bâtiments de Verdansk. Verdansk n’a jamais semblé trouver un bon équilibre lumineux. Parfois, la carte avait l’air vraiment délavée, en particulier après l’intégration de Black Ops pendant la guerre froide, tandis que certaines zones avaient un ensoleillement trop brillant. Les bâtiments intérieurs peuvent souvent souffrir de problèmes de visibilité en raison d’un trop grand nombre de zones sombres. Les bâtiments semblent tous bien éclairés à Caldera.

L’île a beaucoup d’espaces ouverts et manque évidemment de certaines des structures urbaines denses et à grande échelle de Verdansk, mais il y a une couverture décente autour de la plupart des points d’intérêt. Et il y a encore des opportunités de verticalité dans les fusillades, en particulier dans des zones comme l’exploitation minière et le pic du volcan, qui ont différentes altitudes pour se battre.

Caldera rafraîchit le gameplay familier

Au-delà du changement d’environnement, les joueurs devraient toujours se sentir chez eux dans Warzone Pacific. Sur le plan thématique, Caldera est conçu pour ressembler à l’homologue de Vanguard, mais la sensation de mouvement, de glissement et de saut reste ce dont vous vous souvenez, plutôt que de ressembler davantage au multijoueur de Vanguard. Je pensais vraiment que cela ressemblerait plus à Vanguard, mais à la place, c’est comme si je jouais à la version de Modern Warfare de Warzone dans un nouveau cadre tropical. Une très belle amélioration apportée par Caldera est la capacité de grimper et de recouvrir les rochers d’une manière que vous ne pourriez jamais escalader d’obstacles à Verdansk.

Warzone Pacific conserve également tous les avantages et équipements de Warzone. Cependant, la grenade semtex et l’équipement Heartbeat Sensor ne sont pas disponibles dans la liste de lecture à accès anticipé de Vanguard Royale, car la liste de lecture ne contient que des armes et de l’équipement Vanguard. Lorsque le mode Battle Royale standard sera abandonné, tous les anciens pistolets et équipements de Modern Warfare et Black Ops Cold War seront disponibles. Sinon, la plupart des fonctionnalités de base du jeu telles que le goulag, les stations d’achat, les chargements et les véhicules sont toujours présentées ici dans Caldera pour Vanguard Royale – c’est un bon mélange de frais et de familier. Bien que les véhicules soient pour la plupart les mêmes offres relookées pour le cadre de la Seconde Guerre mondiale, il convient de noter que le camion cargo Bertha autorise désormais un passager à l’intérieur de la cabine, tandis que le Bertha de Verdansk n’autorisait le conducteur qu’à l’intérieur.

Les changements apportent des combats aériens et des matchs plus rapides

Le goulag revient à Caldera pour donner aux joueurs une seconde chance dans le combat, mais maintenant, tout joueur qui remporte son épreuve de force du goulag retombe dans le match avec le chargement d’armes fourni lors de son 1v1. On ne sait pas si nous aurons des changements saisonniers du goulag comme nous l’avons vu avec l’intégration de Black Ops Cold War, mais actuellement, le goulag de Caldera est détruit à l’intérieur des mines de phosphate.

La seule liste de lecture actuellement disponible dans Warzone pour l’accès anticipé de Caldera est la nouvelle Vanguard Royale. De plus, Rebirth Island est toujours disponible pour tout le monde et propose les listes de lecture familières Resurgence Quads et Mini Royale Trios.

Vanguard Royale est le nouveau mode de combat aérien de Warzone Pacific, permettant aux joueurs de s’envoler dans les avions. Il existe également la possibilité de manœuvrer des canons AA pour lutter contre les attaques aériennes. Je pense que cela constitue une nouvelle couche intéressante pour le combat Warzone, et cela pourrait être formidable pour les fans du mode multijoueur de combat aérien de Sledgehammer Games de Call of Duty: World War II. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de combat aérien, donc je ne pense pas que je vais passer trop de temps dans le ciel. Cependant, mes matchs de Vanguard Royale offraient toujours beaucoup d’action sur le terrain, donc je pouvais toujours me voir jouer à ce mode si des amis voulaient prendre leurs combats dans les airs. Malgré la possibilité d’utiliser des avions, cela ressemble toujours à un match assez standard.

Carte Caldera et principaux points d’intérêt

Le rythme des matchs dans Vanguard Royale est définitivement différent d’un match standard sur Verdansk, car le mode propose des effondrements de cercle plus rapides et un événement aléatoire se déclenche pour chaque effondrement. Cela ressemble beaucoup au mode Opération: Flashback de Warzone, et le fait d’avoir ces événements supplémentaires rend les matchs frais et excitants. Cela change également l’économie de Warzone, car les joueurs peuvent gagner plus d’argent grâce à certains événements comme les Cash Drops. La séquence de drones coûte 6 000 $ de la station d’achat, alors qu’elle coûtait 4 000 $ auparavant, mais le changement n’a pas un impact énorme sur le flux de trésorerie supplémentaire.

De plus, Warzone Pacific modifie également les Loadout Drops, car les joueurs ne peuvent plus en acheter un dès qu’ils ont l’argent pour le faire. Au lieu de cela, les chargements sont limités aux stations d’achat jusqu’à l’arrivée du premier chargement gratuit. Cela rend les premières minutes du match un peu plus tendues car vous conservez le butin au sol plus longtemps et vous êtes laissé au sort de RNG. Cependant, je ne pense pas que ce soit un changement qui aura un impact négatif énorme sur les matchs.

Certains changements positifs dans la version Pacifique de Warzone incluent la suppression de la mise à niveau controversée et surpuissante du champ Stopping Power de Verdansk. Les joueurs peuvent également s’attendre à des nerfs de la mise à niveau du champ Dead Silence et à des ajustements bien nécessaires du masque à gaz. Auparavant, l’animation du masque à gaz entraînait de nombreux décès prématurés, car le gaz obligeait l’opérateur à mettre ou à retirer automatiquement le masque au milieu du combat. Mais maintenant, le masque n’interrompt plus autant d’actions qu’auparavant, ce qui entraîne moins de décès frustrants.

En revanche, la version console de Warzone n’a toujours pas de curseur Champ de vision. Les joueurs sur console ont la possibilité d’ajuster le paramètre Champ de vision sur Black Ops Cold War et Vanguard, mais la fonctionnalité reste manquante pour Battle Royale. Un autre petit inconvénient est que les camouflages Zombies ne sont pas disponibles pour les armes dans Warzone. C’est quelque chose qui a mis beaucoup trop de temps à arriver dans Warzone après l’intégration de Black Ops Cold War, mais j’espère que Caldera verra les camouflages Zombies devenir disponibles beaucoup plus rapidement.

Un véritable successeur de Verdansk

Dans l’ensemble, ma première journée à Caldera a été positive. J’ai eu quelques bugs graphiques qui sont apparus dans quelques matchs et des textures qui ne se chargeaient pas, mais cela semblait être des cas vraiment rares. Bien sûr, ce ne sont que des impressions du premier jour, et il pourrait y avoir plus de bugs et de problèmes qui apparaissent sur cette nouvelle carte. On ne sait pas non plus avec quelle rapidité et efficacité le nouveau système anti-triche aura un impact sur le jeu, et si Warzone sera à nouveau en proie à des tricheurs. Mais dans l’état actuel des choses, Caldera ressemble à une mise à niveau et à un véritable successeur de Verdansk de Warzone.

Malheureusement, cette carte arrive alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations de contrats surprises au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software qui ont commencé à la fin de la semaine dernière. Les mises à jour de Call of Duty se poursuivent alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

