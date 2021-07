Call of Duty: le problème d’invisibilité de Warzone revient grâce aux portes rouges

in

Par Dom Peppiatt

20 juillet 2021 10:02 GMT

Logiciel Raven est à nouveau aux prises avec un problème d’invisibilité persistant dans Zone de guerre de Call of Duty, et cette fois, il semble être lié au système de transport Red Door.

Les joueurs frustrés de Warzone se tournent à nouveau vers Reddit pour discuter de leurs ennuis avec la bataille royale de Call of Duty. Des clips de joueurs traqués et éliminés par des attaquants invisibles ont fait le tour depuis la mise à jour de la mi-saison 4, mais celui intégré ci-dessous est peut-être le plus flagrant.

Dans le clip de gameplay, nous pouvons voir un joueur se doucher de balles qui ne semblent pas provenir d’un ennemi spécifique. Soudain, ils sont abattus sans ménagement par leur assassin invisible.

S’il vous plaît, dites-moi que je ne perds pas la tête, mais avez-vous tous vu le gars ? Ceci a été pris hier 17 juillet de CODWarzone

L’utilisateur de Reddit Lma0-Zedong a apparemment été contacté par Raven, notant que les problèmes proviennent d’une mauvaise utilisation du système Red Door dans le jeu. « 2 sont liés aux portes rouges (l’un d’eux n’est pas possible de le réaliser en solo), 1 aux sessions PS (pillage et rachats uniquement) et 1 aux caisses de chargement / caisse”, a écrit l’utilisateur sur le site. “J’ai expliqué comment faire les 4 d’entre eux à Activision mais rien n’est indiqué à ce sujet dans les notes de mise à jour.”

Ce n’est bien sûr pas la première fois que nous voyons le problème d’invisibilité apparaître dans le jeu. L’un s’est produit dans la saison 1 et un problème similaire a également été signalé avec la tenue Forest Spirit pour Grinch.

Au moins, des groupes itinérants de joueurs invisibles font un changement par rapport à d’autres problèmes abusifs ou à une arme surpuissante méta-gouvernante, pour la défense de Raven. Celui-ci rappelle en fait davantage cet exploit sous-carte de Verdansk ’84 qui a affligé le jeu en avril.

Ce n’est pas la première fois que Raven doit réagir à la tricherie, et bien sûr, comme la nuit suit le jour, vous pouvez vous attendre à ce qu’un autre bogue apparaisse après que celui-ci ait été écrasé, malheureusement.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.