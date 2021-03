Call of Duty: l’épidémie de zombies sans incident de Warzone se déplace à l’hôpital

Par Sherif Saed, Vendredi 19 mars 2021 10h56 GMT

Il y a un nouvel endroit infecté dans Call of Duty: Warzone’s Verdansk.

Les zombies continuent de se déplacer WarzoneLa carte de Verdansk. Après avoir débuté dans le navire accidenté, puis dans la prison, les morts-vivants sont maintenant arrivés à l’hôpital.

Comme pour tous les arrivants précédents, celui-ci limite également les zombies à leur nouvel emplacement, à l’hôpital. En d’autres termes, ce n’est pas tout à fait une épidémie car ce sont des incursions sélectives de nos amis morts-vivants. Les joueurs qui ont combattu les zombies à l’un ou l’autre des emplacements précédents doivent être familiarisés avec le protocole.

La machine de défi existe maintenant dans différentes parties de l’hôpital, et vous pouvez l’utiliser pour les invoquer. Selon le blog Call of Duty, Verdansk est toujours à 5% de l’échelle de l’épidémie, ce qui, espérons-le, signifie que les zombies envahiront et prendront correctement le contrôle de la carte au cours de la saison.

Ce saut entre les lieux, cependant, n’est pas très prometteur, nous verrons donc. Les rumeurs et les fuites disent que Verdansk sera bombardé à la fin de la saison, ce qui suggère fortement qu’une nouvelle carte prendra sa place, mais rien n’a été officiellement annoncé ni même laissé entendre dans ces zones pour le moment.