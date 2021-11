Call of Duty: les bugs de Vanguard empêchent le progrès

Il y a de mauvaises nouvelles pour Call of Duty : l’Avant-garde les joueurs qui cherchent à créer des camouflages ou à personnaliser entièrement leurs armes. Deux petits bugs mais extrêmement préjudiciables rendent le déverrouillage de certains produits cosmétiques ou réticules impossible à obtenir.

Le problème pour les deux provient des défis, la source de nombreux attachements et camouflages dans Vanguard, qui sont soit incomplets, soit ne parviennent pas à enregistrer les progrès. Dans l’état actuel des choses, les joueurs qui cherchent à créer l’arme parfaite doivent contourner ces problèmes jusqu’à ce qu’un correctif soit mis en œuvre.

Call of Duty: Vanguard – Assassin Proficiency n’est pas disponible.

Ce premier bug majeur est un problème affectant un défi spécifique pour le fusil d’assaut Automaton, qui a à son tour conduit à un effet domino pour tous les fusils d’assaut du jeu. Le défi en question concerne le camouflage Mind Games pour l’assaut Automaton mentionné précédemment. fusil.

Pour déverrouiller ce camouflage, les joueurs doivent marquer 10 éliminations avec l’arme alors qu’elle est équipée du canon de tireur d’élite Anastasia, de la crosse Embrepp Broadsword et des accessoires de compétence Assassin. Ce serait assez simple, mais lorsque les joueurs sont allés équiper la compétence Assassin, ils ont découvert qu’elle n’existait pas.

Ce petit problème devient beaucoup plus important si vous prenez du recul et regardez comment les camouflages de maîtrise sont déverrouillés dans Call of Duty: Vanguard. Sans le camouflage Mind Games, vous ne pouvez pas déverrouiller le camouflage Gold pour l’automate. Cela vous empêche ensuite de déverrouiller le camouflage en diamant pour les fusils d’assaut, car la condition préalable à cette maîtrise des camouflages est que toutes les armes d’une catégorie spécifique, comme les fusils d’assaut, doivent avoir le camouflage en or déverrouillé.

Dans l’état actuel des choses, l’automate et ses compétences manquantes en assassin agissent comme un goulot d’étranglement pour tous les autres fusils d’assaut étincelants avec un nouveau camouflage impressionnant.

Call of Duty: Vanguard – Bug de déverrouillage du réticule

Le second, et peut-être le plus important pour l’expérience de jeu réelle, est le problème empêchant les joueurs de déverrouiller des réticules supplémentaires pour l’arme choisie. Ce problème est beaucoup plus simple à expliquer, car il semble être un problème de suivi de la progression du défi pour le déverrouillage de nouveaux réticules.

Pour en venir aux détails : pour déverrouiller les réticules, vous devez gagner des kills tout en visant, ce qui semble assez simple ! Cependant, en raison de ce bogue, la barre de progression ne se remplit pas, quel que soit le nombre de victimes que vous obtenez en le faisant. Pour l’instant, il vaut peut-être mieux s’en tenir aux armes à courte portée comme le MP40 jusqu’à ce qu’un correctif soit mis en œuvre.

Bien que Call of Duty: Vanguard ait été globalement bien reçu, il n’est pas sorti de la porte totalement impeccable. Un tel exemple vient de la communauté Zombies, qui a été très critique à l’égard de la nouvelle carte Der Anfang et de ses divers problèmes.