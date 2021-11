Call of Duty: les joueurs de Vanguard en ont marre des collisions amicales entre joueurs

Call of Duty : l’Avant-garde les joueurs ont eu un problème particulièrement ennuyeux qu’ils pensaient ne plus avoir à gérer en multijoueur. C’est une collision avec des coéquipiers.

Dans Vanguard, lorsque vous rencontrez un coéquipier, vous le bousculez. Cela s’applique à la première et à la troisième personne, ce qui signifie qu’un coéquipier pourrait accidentellement – ou intentionnellement – gâcher complètement votre objectif et vous forcer à rater vos tirs.

C’est beaucoup plus courant sur les petites cartes, car une poussée accidentelle peut littéralement décider de votre destin. Cela a été l’une des plaintes les plus bruyantes sur le plus grand subreddit du jeu aujourd’hui. Le fait que nous voyions cela maintenant et non, disons, des heures après le lancement de Vanguard, a probablement quelque chose à voir avec le récent lancement de la liste de lecture 24/7 pour Das Haus – la plus petite carte de Vanguard.

« J’en ai incroyablement marre d’être poussé à l’écart CHAQUE FOIS que j’essaie de franchir une porte », a écrit un utilisateur de Reddit très frustré.

« Supprimez-le complètement ou ajoutez au moins un bouton » foutez le camp « », a suggéré un autre en plaisantant. « Je comprends que je spamme exclusivement Blitz, mais je jure devant Dieu que c’est comme si j’étais de retour au lycée marchant derrière un groupe d’étudiants de première année qui prennent leur temps pour se rendre en classe et j’ai des endroits où être. »

De manière amusante, c’était également un problème dans Modern Warfare 2019 – le jeu auquel Vanguard emprunte le plus. Infinity Ward a fini par tenter un correctif en janvier, ce qui n’a pas tout à fait fait le travail, obligeant le développeur à déployer un autre correctif pour mettre fin à la suppression de ses coéquipiers une fois pour toutes.

Avec un certain nombre d’accessoires et de tactiques surpuissants, comme la fente de mêlée brisée, la construction MP40 à deux coups ou l’obscène Vital Proficiency – c’est vraiment le moindre des problèmes multijoueurs de Vanguard.