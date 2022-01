Call Of Duty: les joueurs de Warzone deviennent invisibles grâce à ces skins

Call of Duty: Warzone a été une expérience assez difficile récemment, en particulier avec des bugs embêtants rendant divers skins d’opérateurs invisibles. Le développeur Raven Software a tweeté la prise de conscience du problème actuel, mais aucune date n’est donnée pour la date à laquelle ces skins d’opération seront corrigés.

Actuellement, les joueurs signalent que des skins d’opérateur spécifiques pour Wraith et Weaver de Call of Duty: Black Ops Cold War deviennent désormais invisibles dans Warzone. Un bug semble faire disparaître la majeure partie du corps et ne laisser qu’une tête d’opérateur flottante lors de l’utilisation du skin « Disruptor » pour Wraith ou du skin « Dark Aether » pour Weaver.

Dans un tweet du 10 janvier, Raven Software a déclaré: « Nous sommes au courant des rapports selon lesquels certains skins apparaissent invisibles dans Warzone. Veuillez patienter pendant que nous enquêtons sur ce problème. »

Ces problèmes d’invisibilité surviennent après que Raven Software a publié une mise à jour le 5 janvier pour corriger le skin d’opérateur « Awoken » pour Francis, qui est un skin de passe de combat de la saison 1 qui a également été buggé pour apparaître presque invisible sur la carte Caldera de Warzone. Espérons que ces nouveaux bugs d’invisibilité pourront bientôt être éliminés. La prochaine mise à jour majeure de Call of Duty: Warzone est la baisse du contenu rechargé de la saison 1 prévue pour le 11 janvier.

Le contenu saisonnier de Call of Duty se poursuit alors que la grève se poursuit pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

