Call Of Duty: les notes de mise à jour de mi-saison de Vanguard révèlent un accent sur les améliorations multijoueurs

Sledgehammer Games a détaillé les notes de mise à jour pour le multijoueur et les zombies de Vanguard avant la prochaine mise à jour Reloaded de la saison 1. Tout en apparaissant léger sur le nouveau contenu pour le multijoueur, le développeur dit que les joueurs devraient voir des changements importants dans le gameplay et des corrections de bugs avec cette mise à jour de mi-saison.

Les joueurs de Call of Duty ne peuvent pas s’arrêter, tomber et rouler quand ils sont en feu, et les grenades incendiaires ont été frustrantes depuis l’introduction de l’équipement au début de la saison 1. Heureusement, les notes de mise à jour promettent un nerf à l’incendiaire. grenades ainsi que des ajustements d’avantages pour donner aux joueurs de nouvelles façons de contrer les dégâts de feu. L’avantage Dauntless donnera désormais une immunité aux effets de feu et de brûlure, qui incluent les obus incendiaires, les séries de destructions de flammenautes et tout feu persistant au sol. De plus, l’avantage Fortifié réduira désormais les dégâts de feu subis de 30 %.

La mise à jour apporte également une passe d’équilibrage pour améliorer les fusils de sniper de Vanguard. Auparavant, les tireurs d’élite semblaient un peu trop lents pour être des choix viables, mais ces ajustements de mi-saison devraient rendre le sniping un peu plus facile. Le tireur d’élite de type 99 bénéficie d’une réduction pour viser le recul et le temps ADS, le fusil à 3 lignes bénéficie également d’une réduction du temps ADS, et un ajustement du tireur d’élite Kar98 permettra au pistolet de conserver son potentiel d’élimination en un coup pour les tirs dans la poitrine lorsqu’il est plus petit -des munitions de calibre sont utilisées.

Les joueurs peuvent également s’attendre à des apparitions ajustées sur les cartes plus petites de Vanguard, y compris un ajustement des apparitions pour Domination on Dome. Le développeur dit que les apparitions ont été radicalement retravaillées pour le mode de jeu Contrôle afin d’empêcher les joueurs d’apparaître directement sur leurs coéquipiers. Les apparitions de contrôle hors carte sur la Toscane ont également été corrigées pour cette mise à jour.

Sledgehammer Games continue de résoudre les problèmes avec de nombreux défis de camouflage de Vanguard. La mise à jour propose des correctifs pour certains des bugs de défi persistants du fusil d’assaut STG-44, et le défi de déverrouillage Katana devrait suivre correctement la progression du joueur. Des améliorations de la stabilité ont également été incluses pour éviter une multitude de problèmes de plantage, et les joueurs Xbox Series X ne devraient plus rencontrer de plantage du jeu avec le paramètre CDN activé.

Comme annoncé précédemment par Treyarch, les notes de mise à jour rechargées de la saison 1 pour le mode Zombies détaillent une nouvelle fonctionnalité, un nouvel emplacement sur la carte et un objectif, mais incluront notamment la possibilité de jouer une expérience plus traditionnelle basée sur des tours sur la carte Der Anfang.

Les notes de mise à jour complètes peuvent être trouvées ci-dessous, telles que partagées par Sledgehammer Games. Tous ces ajustements sont associés aux nouvelles annonces de contenu téléchargeable de la saison 1, qui incluent une collaboration avec la franchise Attack on Titan.

Call of Duty Season 1 Reloaded arrivera alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations de contrats surprises au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

MISES À JOUR MULTIJOUEUR

Stabilité

Plusieurs sources de paquets en rafale ont été identifiées et résoluesPlusieurs sources d’erreurs de plantage multijoueur ont été identifiées et résolues.

Apparaît

La logique d’apparition a été ajustée pour améliorer les petites cartes avec un nombre de joueurs plus élevé. La logique d’apparition ajustée pour Domination sur DomeSpawns en mode Contrôle a été considérablement ajustée pour : apparaissant directement sur les coéquipiers

Armes et équipement : corrections de bugs

Les attaques de chiens d’attaque / de garde comptent désormais pour les défis Camo Panzerfaust. Portée de fusil équipéeRésolution d’un problème qui empêchait le défi « Tuer un ennemi pendant qu’ils ont un avion espion actif 5 fois » de suivre dans les défis de carrière de Contre-mesuresRésolution d’un problème où les colis de soins atterriraient hors de portée lors de la lecture d’Armageddon sur Tuscan et Daus HausPlayer sélectionné Les camouflages apparaîtront désormais pendant la séquence d’introduction du match Les camouflages verrouillés et les pièces jointes ne peuvent plus être échangés contre des armes déverrouillées. Un bug entraînant l’absence du flux d’après-match a été corrigé. fixé

Armes et équipement : changements d’équilibrage

ArmesM1 Garand Type 99 Flinch à visée réduite Temps ADS réduit Retain One Shot Potentiel de destruction pour les tirs dans la poitrine lorsque des munitions de plus petit calibre sont utilisées Fusil à 3 lignes Kar98 Retain One Shot Potentiel de destruction pour les tirs dans la poitrine lorsque des munitions de plus petit calibre sont utiliséesMunitionsHollow Points Suppression des pénalités de portée des dégâtsÉquipementGrenade paralysante Réduction des dégâts de la grenade paralysante dans les modes Hardcore Réduction de la durée pendant laquelle les joueurs sont affectés par les grenades paralysantesGrenade incendiaire KillstreaksBarrage de mortier La durée de la frappe de mortier a été réduite Le nombre de frappes de mortier par séquence a été réduit Problème résolu où le déploiement du barrage de mortier était incohérentAvantagesAlerte élevée Léger délai ajouté avant que Perk ne s’active après avoir été vu par un ennemiDauntless Donne une immunité aux effets de feu et de brûlure, y compris les obus incendiaires, le Flamenaut et le feu persistant au solFortifié Réduit les dégâts de feu subis de 30%Réduit les dégâts excessifs de tous les explosifs

Plans

Passe polonaise pour améliorer et résoudre les problèmes de collision des joueurs avec les environnements de carte Passe polonaise globale sur les Destructibles sur toutes les cartes

UI/UX

Le menu « Défi saisonnier » est désormais présent dans l’onglet Défis Les joueurs ne subiront plus d’échange visuel de classement entre les joueurs dans les matchs privés. atteindre Prestige 3 a été corrigéStore: la navigation dans les menus s’est améliorée lors de la visualisation et du basculement entre les bundles

DES MORTS-VIVANTS

Gameplay de survie

AnnulerLe gameplay de survie vient de « Shi No Numa » dans le Vide, accessible depuis le bureau de Von List à Stalingrad. fuir ou survivre. Choisir Survivre continue de faire apparaître des vagues de zombies jusqu’à ce que les joueurs choisissent de s’échapper, ou si le jeu se termine lorsque tous les joueurs tombent. récompense qui empêche les avantages de tomber en dessous du niveau II lors de la descente pour le reste du match. La machine Pack-a-Punch est disponible dans « Shi No Numa » lorsqu’elle se trouve dans le Vide. Les joueurs peuvent retourner à Stalingrad pour mettre à niveau leurs avantages, alliances , et des artefacts après avoir survécu à 3 rounds dans le Vide, et peut revenir dans le Vide à tout moment.

Emplacements

Bureau de Von ListExplorez cette zone auparavant fermée de Stalingrad pour découvrir de nouvelles informations narratives et le portail vers le Vide.

Nouvelle fonctionnalité

Tome des RituelsInvestissez des cœurs sacrificiels dans le nouveau Tome des rituels pour améliorer les artefacts jusqu’à quatre niveaux dans le jeu.

Améliorations d’artefacts

Explosion de givreNiveau I – Gèle les ennemis normaux et spéciaux pendant 3 secondes une fois qu’ils ont été dans la zone Frost Blast pendant 0,5 seconde.Niveau II – Augmente le rayon de Frost Blast de 100%.Niveau III – Augmente le nombre de charges de 1 à 3.Niveau IV – Les ennemis normaux gelés sont tués instantanément lorsqu’ils sont endommagés.Mine d’énergieNiveau I – Étourdit les ennemis normaux et spéciaux touchés par la mine d’énergie pendant 3 secondes.Niveau II – Explose 3 fois de suite avec un délai de 0,75 seconde entre les explosions.Niveau III – Augmente le nombre de charges de 1 à 3.Niveau IV – Augmente le rayon d’explosion de 66%.Linceul d’ÉtherNiveau I – Recharger automatiquement les armes lorsqu’elles sont activées.Niveau II – Inflige 500% de dégâts supplémentaires au corps à corps lorsqu’il est actif.Niveau III – Gagnez 50% de vitesse de déplacement lorsqu’il est actif. Durée prolongée de 5 secondes à 8 secondes.Niveau IV – Augmente le nombre de charges de 1 à 2.Anneau de feuNiveau I – Les ennemis normaux à l’intérieur de l’anneau subissent des dégâts égaux à 2% de leurs PV max chaque seconde.Niveau II – Les joueurs sur le ring utilisent des munitions en stock.Niveau III – Rester dans l’anneau jusqu’à 10 secondes augmente la durée de 15 secondes à 20 secondes.Niveau IV – Rester dans le ring jusqu’à 10 secondes augmente votre bonus de dégâts de +50% à +75%.

Camos Pack-a-Punch

Trois camouflages uniques ajoutés à la machine Pack-a-Punch.Le camouflage d’arme changera désormais d’apparence avec chaque mise à niveau Pack-a-Punch jusqu’au niveau III.Les armes à butin préemballées afficheront des camouflages Pack-a-Punch après avoir été ramassées de Sturmkreigers ou de la Mystery Box.

Armes

Bouclier de combatDésormais disponible dans les chargements Zombies et la Mystery Box. Atténue une partie des dégâts de la direction dans laquelle le joueur fait face lorsqu’il est levé. Ne peut pas casser. Protège le dos du joueur des dommages partiels à l’arrière lorsqu’il est rangé.

Défis de déverrouillage d’armes

Nouveaux défis de déverrouillage d’armes ajoutés à Zombies pour l’arme de mêlée Katana et le nouveau Welgun SMG via Create-a-Class : Katana : Dans Zombies, obtenez 5 éliminations rapides avec une arme de mêlée au cours de 50 objectifs de portail différents.Welgun : Dans Zombies, obtenez 5 attaques critiques rapides avec un SMG au cours de 50 objectifs de portail différents.

Armes de soutien

Warmachine et Deathmachine sont désormais disponibles dans l’onglet Support de la table d’artisanat.

