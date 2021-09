Call Of Duty: les notes de mise à jour de Vanguard révèlent des détails sur la bêta et des changements positifs

Les joueurs ont récemment découvert Call of Duty: Vanguard dans une alpha exclusive à PlayStation, qui comprenait le nouveau mode Champion Hill, et les développeurs ont déjà détaillé les notes de mise à jour pour les changements importants à venir avant la version bêta multijoueur standard.

Champion Hill a joué comme un tournoi de Gunfight en sueur qui mélangeait Gunfight à petite échelle avec des thèmes de bataille royale, alors que des duos et des trios s’affrontaient dans une série de tours pour être la dernière équipe debout. Et dans l’ensemble, le test alpha s’est très bien déroulé et le mode était vraiment intéressant. Cependant, les joueurs avaient certainement quelques inquiétudes, en particulier avec certains problèmes de faible visibilité et d’éclairage. Heureusement, ce sont parmi les problèmes que le développeur Sledgehammer Games abordera dans la version bêta en fonction des commentaires de l’alpha.

MISES À JOUR VISUELLES

Sledgehammer note qu’il a reçu une quantité considérable de commentaires concernant la visibilité de Vanguard. Une grande partie de cela était la mauvaise visibilité et l’obscurité de l’écran du joueur lorsqu’il subissait des dégâts d’un ennemi, et les problèmes d’éclairage qui faisaient que les joueurs se fondaient presque dans l’arrière-plan.

Les joueurs verront, espérons-le, une différence notable dans les visuels maintenant, car Sledgehammer révèle que des changements ont été apportés pour réduire la densité du brouillard solaire, ajuster l’exposition globale et augmenter la lumière du bord autour des joueurs pour les séparer de l’arrière-plan. L’effet de superposition des dégâts lorsqu’un joueur est blessé a également été affiné pour aider à maintenir la visibilité.

RÉGLAGE AUDIO

L’audio des pas et des armes pour les non-joueurs a été ajusté. Cela signifie des joueurs autres que leurs coéquipiers et ennemis. Le volume des pas des non-joueurs a été légèrement augmenté, tandis que le volume des armes des non-joueurs a été légèrement réduit. Cela pourrait être dû au fait que les matchs de Champion Hill se jouent si près les uns des autres dans l’arène collective. Il est très facile d’entendre les coups de feu d’autres matchs se produire en même temps.

De plus, le volume de l’annonceur et la fréquence des appels ont été réduits.

TUNING CHAMPION HILL SPAWN

Les notes de mise à jour détaillent également les modifications apportées aux apparitions dans Champion Hill, car certaines apparitions placeraient un joueur très près de leurs ennemis. Ces ajustements de réapparition incluent également le point de réapparition initial des équipes sur la carte de la cour, car les joueurs se tiendraient l’un en face de l’autre et souvent bien en vue. Ces spawns sont devenus une bataille pour savoir qui pouvait tirer en premier lorsque le match a commencé.

CORRECTIFS FUTURS

Les notes de mise à jour mentionnent également d’autres problèmes qui ne seront probablement pas résolus à temps, mais les développeurs sont conscients des problèmes. Cela inclut les problèmes de visibilité de la plaque signalétique et le suivi de l’aide à la visée à travers les murs destructibles. Cependant, les développeurs assurent aux joueurs qu’ils seront traités avant le lancement de Vanguard.

CONTENU BÊTA

La mise à jour d’aujourd’hui détaille également le contenu auquel les joueurs peuvent s’attendre pour la version bêta. En plus de Champion Hill, la version bêta de Vanguard introduira le nouveau mode de jeu Patrol. Basé sur Hardpoint, ce mode basé sur des objectifs comportera une zone de capture qui reste en mouvement presque constant.

Patrol et Champion Hill seront rejoints par des offres classiques telles que Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination et Search & Destroy. Mais les détails mentionnent que Patrol et Search & Destroy seront disponibles plus tard dans la version bêta.

Vous pouvez trouver les détails complets de la version bêta ci-dessous, tels qu’ils sont répertoriés par Sledgehammer Games.

La révélation multijoueur officielle de Vanguard est prévue pour le 7 septembre, et après cela, il y aura un test bêta exclusif à PlayStation du 10 au 13 septembre. Vous devrez précommander Vanguard pour avoir accès à ce test. Les 16 et 17 septembre, un deuxième test bêta aura lieu, et celui-ci sera ouvert aux utilisateurs de toutes les plateformes qui précommandent le jeu. Enfin, du 18 au 20 septembre, une bêta ouverte se tiendra sur toutes les plateformes.

La récente révélation de Vanguard intervient au milieu du procès en cours contre Activision Blizzard, qui fait des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination chez l’éditeur.

BÊTA

PLANS

Champion HillHotel RoyalGavutuRed StarEagle’s Nest (week-end 2)

MODES

En dehors de Champion Hill – Vanguard introduira un autre nouveau mode de jeu : Patrol. Basé sur Hardpoint, ce mode basé sur des objectifs présente une zone de score en mouvement quasi constant ; si les opérateurs veulent accumuler des points pour leur équipe, ils doivent suivre et se déplacer sur la carte à l’intérieur de ce point de patrouille.

Ces modes s’ajoutent aux offres classiques telles que Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination et Search & Destroy. Ce sont également les modes exacts que vous pouvez jouer aux côtés de Patrol pendant la période bêta (Patrol et Search & Destroy seront disponibles plus tard dans la bêta).

Modes disponibles en bêta :

Champion Hill (Solos, Duos, Trios)Team DeathmatchDominationKill ConfirmedPatrol (coup d’envoi samedi du week-end 1)Rechercher et détruire (week-end 2)

ARMES

La colline des champions

Les armes sont persistantes à travers les matchs. Il y a dix améliorations par arme, chacune ajoutant une pièce jointe. Il y aura trois ensembles d’armes rotatives, comprenant 2 AR, 2 LMG, 2 tireurs d’élite, 2 fusils de chasse et 2 pistolets.

MP de base

Pour Core MP, vous pourrez faire passer les armes au niveau 30. Les joueurs PlayStation obtiendront +2 emplacements de chargement personnalisés (12 au total, 10 pour les autres plates-formes).

CARACTÉRISTIQUES

Rythme de combat

Combat Pacing est une fonctionnalité qui permet aux joueurs de sélectionner l’intensité de leurs jeux. Le nombre de joueurs est déterminé par la taille de la carte pour atteindre l’intensité décrite dans le Combat Pacing System. Le nombre de joueurs variera.

Tactique: Ce sont les lobbies que les vétérans de la franchise connaissent bien. C’est l’expérience à laquelle vous êtes habitué avec le timing de combat classique de Call of Duty. Le rythme de combat tactique est toujours 6v6.Agression: Rythme de combat équilibré qui vous donne suffisamment d’espace pour respirer et beaucoup de cibles à tuer. Dans Beta Weekend 1, le nombre de joueurs variera entre 20 et 28 joueurs.Blitz: Des lobbies très animés où l’intensité est portée à des niveaux frénétiques. Préparez-vous à de nombreux combats lorsque vous choisissez de rejoindre un Blitz. Dans Beta Weekend 1, le nombre de joueurs variera entre 28 et 48 joueurs.

LES OPÉRATEURS (Chacun aura 1 coup de finition)

Daniel Take YatsuRoland ZeimetLucas RiggsPolina PetrovaWade JacksonArthur Kingsley

