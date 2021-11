Call Of Duty: les spécifications recommandées par Vanguard pour PC ont été publiées

Call of Duty: Vanguard devrait être l’une des plus grandes sorties de jeu de 2021 lors de sa sortie le 5 novembre. Alors que le jeu doit sortir sur PC et consoles, la dernière annonce d’Activision s’adresse à tous les joueurs PC qui veulent vérifiez si leur plate-forme est à la hauteur avant de plonger dans le dernier jeu COD. Voici les spécifications minimales, recommandées, compétitives et ultra 4K pour Call of Duty: Vanguard.

Call Of Duty: Spécifications PC Vanguard

Exigences minimales:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300Mémoire : 8 Go RAMGraphiques : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470Mémoire vidéo : 2 GoStockage : 36 Go au lancement (Multijoueur et Zombies uniquement)Cache d’actifs Hi-Rez : jusqu’à 32 Go

Conseillé:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600XMémoire : 12 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580Mémoire vidéo : 4 GBStorage : 61 Go au lancementHi-Rez Assets Cache : jusqu’à 32 Go

Compétitif:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800XMémoire : 16 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 5700XTMémoire vidéo : 8 Go Stockage : 61 Go au lancementCache des ressources Hi-Rez : jusqu’à 32 Go

Ultra 4K :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3900XMémoire : 16 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XTMémoire vidéo : 10 GoStockage : 61 Go au lancementCache d’actifs Hi-Rez : jusqu’à 64 Go

Alors que les joueurs cherchant à exécuter Call of Duty: Vanguard avec des graphismes de haute qualité, ou à un jeu compétitif de haut niveau, auront besoin d’une machine de grande puissance, les spécifications recommandées du jeu sont tout à fait raisonnables pour le joueur PC moyen. Selon la dernière enquête sur le matériel de Steam, la NVIDIA GeForce GTX 1060 est la carte graphique la plus populaire pour les utilisateurs de Steam.

L’espace de stockage requis est également intéressant pour Call of Duty: Vanguard, provenant d’une franchise connue pour ses énormes tailles de fichiers. Le jeu complet ne nécessitera que 61 Go au lancement, ou les joueurs qui manquent d’espace peuvent installer uniquement les zombies et le multijoueur avec une exigence plus petite de 36 Go. Si l’espace n’est pas un problème, les joueurs peuvent également choisir d’activer le Hi-Rez Assets Cache, qui est décrit comme « un espace disque facultatif pouvant être utilisé pour diffuser des actifs haute résolution ». Bien que la taille du fichier soit assez raisonnable par rapport à d’autres jeux COD, l’exigence est répertoriée comme « au lancement », ce qui signifie qu’il est possible que les exigences de stockage de Vanguard augmentent avec les futures mises à jour.

Activision a également publié des détails sur le préchargement sur Call of Duty: Vanguard, qui est disponible dès maintenant. Le jeu sortira sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et PC le 5 novembre.

