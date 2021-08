Call of Duty: les tout premiers avantages exclusifs de Warzone arrivent avec la saison 5

Plus d’un an après son lancement, Call of Duty: Warzone bénéficie enfin d’avantages uniques.

La saison 5 démarre la semaine prochaine dans Call of Duty : Zone de guerre, et Black Ops Guerre froide. Cette semaine, Treyarch et Raven ont révélé ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans les deux jeux.

Du côté multijoueur de Black Ops Cold War, il y a le nouveau mode Double Agent, un tas de nouvelles cartes, de nouvelles armes et plus encore. Mais un nouvel ajout à Warzone fait du patch de la saison 5 l’un des plus intéressants pour le mode bataille royale – et c’est l’arrivée d’avantages uniques de Warzone.

Depuis le lancement de Warzone en tant que sous-mode dans Modern Warfare, il utilise le système d’avantages de ce jeu. Bien que les armes, les pièces jointes et les opérateurs de Black Ops Cold War aient été intégrés dans Warzone, le système d’avantages n’a pas changé. Certains de ces avantages ont été modifiés pour s’adapter au gameplay de Warzone, mais c’est à peu près tout.

Lorsque Raven a pris en charge le développement de Warzone, le studio a promis de bouleverser la méta des avantages en introduisant des avantages spécifiques à Warzone qui obligeraient les joueurs à reconsidérer leurs configurations d’avantages. Avec la mise à jour de la saison 5, les deux premiers arrivent.

Tempéré est peut-être le plus puissant, en raison de la façon dont il joue avec l’armure dans le jeu. Lorsqu’il est activé, l’avantage renforce les plaques d’armure, permettant à chacune d’absorber 75 points de dégâts au lieu de 50. Pour être considéré comme entièrement blindé, vous n’auriez besoin que de deux plaques – au lieu de trois. Cela augmente non seulement la capacité de survie, mais accélère le processus de réarmement pendant les combats, ce qui est une grande aubaine.

Eclaireur de combat semble un peu moins intéressant. Une fois équipé, tout joueur que vous endommagez sera brièvement surligné en orange vif et averti pour le reste de l’équipe. Vous pouvez le considérer comme une fonction de ping avancée, bien qu’il reste à voir à quel point le contour orange est puissant et combien de temps il dure réellement.

Warzone verra également quelques autres mises à jour avec la saison 5. Le goulag est à nouveau mis à jour et sera désormais calqué sur l’arène principale de speedball de la carte Black Ops 2 Rush, qui est également disponible dans le multijoueur Black Ops Cold War. La carte de Verdansk elle-même a également connu quelques changements, notamment les nouvelles stations de diffusion mobiles, qui sont liées à l’histoire de la saison. Cela, avec les Red Doors agissant de manière erratique, mène à un événement de mi-saison.

Activision Blizzard est actuellement aux prises avec les retombées d’un important procès avec l’État de Californie pour harcèlement généralisé, qui a jusqu’à présent évincé le président et chef des ressources humaines de Blizzard. Dans une déclaration abordant le procès, le PDG Bobby Kotick a déclaré que les responsables seraient tenus responsables, bien que de nombreux employés estiment qu’il a ignoré leurs demandes.

À la suite du procès, Activision a été poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête qui a conduit au procès, et un certain nombre de sponsors se retirent d’Overwatch et de Call of Duty Leagues. Beaucoup au sein des différents studios du groupe ont formé une coalition pour exiger une action réelle des chefs d’entreprise.