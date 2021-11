Call Of Duty : les ventes de lancement de Vanguard au Royaume-Uni sont en baisse de 40 % par rapport à l’année dernière

Les ventes de lancement de Call of Duty: Vanguard au Royaume-Uni sont en baisse d’environ 40% par rapport au titre de l’année dernière, Call of Duty: Black Ops Cold War. Les ventes physiques sont en baisse d’environ 26% tandis que les ventes numériques sont en baisse de 44%, bien que cette information ne soit pas trop surprenante.

Ces données proviennent de GSD tel que rapporté par Gamesindustry.biz, qui place Call of Duty: Vanguard comme le deuxième plus grand lancement de jeu de 2021 au Royaume-Uni, juste derrière FIFA 22. Call of Duty: Vanguard devrait toujours être le plus vendu. match de 2021 aux États-Unis. Malgré une baisse assez marquée des ventes de lancement par rapport à l’année dernière, il semble peu probable que Call of Duty perde de son lustre. Les entrées basées sur la Seconde Guerre mondiale se sont historiquement vendues moins que les jeux Call of Duty se déroulant à l’époque moderne / quasi-moderne et Call of Duty: Vanguard a reçu un accueil critique médiocre. Les jeux développés par Treyarch, comme Black Ops Cold War, ont toujours été les titres les plus vendus de la série.

Call of Duty: Vanguard sortira également dans un automne chargé de tireurs, avec Battlefield 2042 sorti le 19 novembre et la bêta surprise multijoueur de Halo Infinite sortie aujourd’hui. Call of Duty: Vanguard devrait être intégré à Vanguard le 2 décembre avec la première saison.

Malgré la baisse des ventes par rapport à l’année dernière, Call of Duty: Vanguard est toujours le jeu numéro un au Royaume-Uni pour la semaine, battant FIFA 22, Marvel’s Guardians of the Galaxy et Mario Party Superstars. Selon certaines fuites, Captain America et Indiana Jones pourraient venir à Call of Duty: Vanguard à l’avenir en tant que skins.

