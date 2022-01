Call Of Duty Maker Activision poursuit Warzone Cheat Maker

Capture d’écran : Activision

L’éditeur de Call of Duty, Activision, lance 2022 en demandant à un tribunal de fermer le fabricant de tricheurs Warzone EngineOwning, ouvrant ainsi un nouveau front juridique dans sa guerre sans fin contre les pirates qui affligent sa populaire bataille royale en ligne. En plus de la perte de revenus, l’entreprise actuellement critiquée pour discrimination et mauvais traitements généralisés sur le lieu de travail accuse EngineOwning de « dommages irréparables à sa bonne volonté et à sa réputation ».

Comme indiqué pour la première fois par The Verge, le procès a été déposé hier devant le Central District Court de Californie et allègue qu’EngineOwning a enfreint les droits d’auteur d’Activision, violé ses conditions de service et nui aux ventes via la distribution d’aimbots, de triggerbots et d’autres astuces.

« Les défendeurs nuisent de manière irréparable à la capacité des clients légitimes d’Activision à profiter et à participer aux expériences en ligne soigneusement créées par Activision », indique le procès. « Cela, à son tour, peut amener les utilisateurs à devenir insatisfaits des jeux COD, à se désintéresser et à arrêter de jouer. »

EngineOwning annonce des « astuces de haute qualité » pour un certain nombre de jeux de la série Call of Duty ainsi que d’autres jeux de tir en ligne comme Halo Infinite et Battlefield V. Le forfait d’abonnement pour Warzone coûte actuellement moins d’un dollar par jour et selon le site Web EngineOwning reste « non détecté ».

Le procès fait suite à des mois de vagues d’interdiction dans le jeu, Activision affirmant que «des dizaines de milliers» de comptes de joueurs ont été pris en train d’utiliser les services d’EngineOwning au cours de la dernière année. L’éditeur a déployé le logiciel anti-triche Ricochet d’accès au niveau du noyau à la fin de l’année dernière dans la course aux armements en cours contre les pirates informatiques multijoueurs en ligne.

Le procès intervient également alors que certains développeurs du fabricant de Warzone Raven Software et dans certaines parties de sa société mère entament leur troisième semaine de grève pour les licenciements de testeurs QA annoncés en décembre. Le groupe a annoncé hier sur Twitter que la direction d’Activision n’a toujours pas reconnu ses demandes, qui incluent des réunions pour discuter de l’avenir du département Raven QA.

« Les dirigeants de Raven QA sont tellement anti-travailleurs qu’ils sont prêts à laisser leurs jeux échouer si cela signifie ignorer les demandes de ses employés », a écrit la campagne pour organiser les employés numériques sur Twitter. Pour mettre en valeur les dommages allégués à son entreprise dans son procès contre les tricheurs, Activision a rappelé au tribunal que la franchise Call of Duty « a généré plus de 3 milliards de dollars de réservations nettes » au cours de la seule année dernière.