Call Of Duty: Mara de Warzone attrape les tricheurs sur Twitch et les bannit

Alex Zedra, un modèle Instagram axé sur les armes à feu et un streamer Twitch – ainsi que la ressemblance de Mara dans Call of Duty: Warzone – n’aime pas les tricheurs dans le jeu. Elle a réussi à attraper deux joueurs en utilisant des outils de visée automatique pendant qu’elle diffusait, et l’exposition a abouti à une interdiction rapide.

Zedra a accueilli l’une des banderoles, qui s’appelait IcyVixen sur Twitch, et elle a été vue surgir de derrière une colline et tirer un ennemi presque instantanément à une longue distance.

Hé @Tic J’ai organisé un piratage de streamer pendant un tournoi … je pensais juste que vous devriez le savoir. IcyVixen et BeardedBanger. pic.twitter.com/ZQgEpAgYeM – ALEX ᡕᠵ᠊ᡃ ່ ࡚ࠢ࠘ ⸝ ່ ࠡࠣ᠊ ߯ ᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘ 𐡏 💕 (@Alex_zedra) 12 mars 2021

Son partenaire, qui s’appelle BeardedBanger, peut être entendu dans un clip séparé se vanter de son ratio de meurtre à mort, ainsi que de la rapidité avec laquelle il s’est associé sur Twitch. Cependant, son gameplay est encore plus manifestement fait par la triche, et le clip est extrêmement vulgaire, nous ne le partagerons donc pas ici – si vous cliquez sur le tweet ci-dessus, vous pouvez le voir.

Les deux joueurs semblent avoir vu leurs comptes Twitch suspendus en raison de l’incident. Se vanter de son niveau de compétence tout en se montrant en train de tricher de manière flagrante sur un flux n’est probablement pas la meilleure idée. BeardedBanger peut être vu dans les sessions de jeu précédentes se verrouillant automatiquement sur la tête des joueurs si rapidement qu’il n’y a aucun moyen que cela aurait pu être fait sans logiciel.

Zedra elle-même a été impliquée dans une controverse le mois dernier lorsque le photographe Clayton Haugen a accusé Activision d’avoir copié son propre personnage, Cade Janus, qui avait également été interprété par Zedra. Il a allégué dans un procès qu’Activision avait utilisé la même maquilleuse lorsqu’elle développait également son personnage pour Call of Duty. Son article mettant en vedette Zedra datait de 2018, environ un an avant son annonce en tant que personnage de Call of Duty.