Meilleure réponse: Oui, aux premiers niveaux, Call of Duty: Mobile va vous lancer des bots. Vous combattrez principalement des robots pour vos premiers niveaux jusqu’à ce que le jeu vous lâche contre de vrais joueurs aux alentours du niveau 10.

Call of Duty : Mobile a-t-il des bots ?

Call of Duty: Mobile est rapidement devenu l’un des plus grands jeux mobiles au monde, atteignant 20 millions de joueurs en seulement deux jours après son lancement initial et devenant l’un des meilleurs jeux Android disponibles. Cependant, après quelques tours de jeu, de nombreux joueurs ont également commencé à soupçonner qu’il pourrait y avoir des bots dans le jeu, aidant les nouveaux joueurs à trouver leurs marques lorsqu’ils commencent.

Pour l’instant, Activision n’a ni confirmé ni nié l’existence de bots dans les échelons inférieurs du mode multijoueur du jeu. Cependant, il semble que votre première partie soit presque entièrement contre les bots, ce qui est vraiment dommage si vous avez un ratio tué/mort de 7,2 lors de votre première partie. Au fur et à mesure que vous glissez vers le rang 10, vous jouerez régulièrement contre quelques joueurs de plus à chaque fois. Après cela, sur la base de nos expériences approximatives, au moins, vous commencez à avoir des matchs contre des adversaires humains uniquement à partir du niveau 10, bien que la présence d’un bot occasionnel ici ou là aux rangs supérieurs ne puisse être totalement exclue.

Call of Duty: Mobile n’est qu’une partie de la façon dont les jeux mobiles deviennent des titres plus complexes dans l’ensemble, sans aucun signe de ralentissement. Alors que de nombreux jeux mobiles sont simples et conçus pour ne prendre que quelques minutes par session de jeu, il existe clairement un marché pour des jeux plus complexes et dédiés.

Pourquoi Call of Duty: Mobile a des bots

Mettre des bots dans des jeux multijoueurs n’est pas une idée nouvelle. PUBG Mobile, le jeu mobile le plus rentable de 2021 à ce jour, vous lance contre des joueurs uniquement IA pour vos premiers matchs pour vous faire sentir puissant. Cette méthode vous permet de vous familiariser avec les choses avant d’affronter les vétérans.

PUBG Mobile et Call of Duty: Mobile ont tous deux été produits en collaboration avec le méga-conglomérat chinois Tencent. Les joueurs de robots de PUBG Mobile ont été salués comme un bon moyen pour les joueurs de plonger et d’apprendre le jeu. Honnêtement, les bots de Call of Duty: Mobile se sentent tout aussi intéressants. Malheureusement, de nombreux joueurs ne réalisent pas qu’ils jouent initialement contre des bots lors de leur première aventure dans l’incursion free-to-play free-to-play. Ce n’est que lorsqu’ils ont regardé la carte de pointage de fin de partie que quelque chose n’a pas tout à fait fonctionné.

Donc, si vous pensez que vous jouez trop beau pour être vrai, vous ne faites peut-être que piétiner les bots. C’est censé être comme ça, et cela vous permet de vous entraîner avant de vraiment plonger contre d’autres joueurs.