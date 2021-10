Call Of Duty Mobile : Comment utiliser l’armurier

Call of Duty Mobile se prépare pour la saison 9, mais si vous débutez dans cette version mobile de Call of Duty, vous voudrez vous familiariser avec l’armurier du jeu. L’armurier, une fonctionnalité introduite à l’origine dans Modern Warfare 2019, offre un moyen d’obtenir une personnalisation plus approfondie de vos armes. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’armurier dans Call of Duty Mobile, y compris comment y accéder, comment débloquer plus d’emplacements de chargement et quelques conseils généraux.

Comment accéder à l’armurier

L’option Armurier se trouve dans la section Chargement de Call of Duty Mobile, située en bas au milieu de votre menu. Une fois que vous avez cliqué sur l’onglet Chargement, choisissez la section multijoueur ou bataille royale.

Menu de chargement multijoueur

Appuyez ensuite sur l’emplacement d’arme principal ou secondaire dans votre équipement. Cela vous donnera toutes les armes divisées en catégories : assaut, tireur d’élite, LMG, SMG, fusil de chasse et tireur d’élite. Une fois que vous avez sélectionné une arme, appuyez sur le bouton Armurier situé sous les statistiques de l’arme sur le côté droit de votre écran. Vous êtes maintenant dans l’Armurier et pouvez ensuite personnaliser entièrement l’arme de votre choix.

Comment obtenir plus de chargements personnalisés

Le jeu vous offre 10 emplacements au total pour des chargements personnalisés. Vous n’en aurez que quelques-uns pour commencer et vous devrez jouer et passer au niveau supérieur pour déverrouiller les dix. Par exemple, votre neuvième chargement est déverrouillé au niveau 46 et le dixième et dernier chargement est déverrouillé au niveau 70. Finalement, vous aurez dix chargements différents que vous pourrez personnaliser et utiliser dans vos matchs.

Comment débloquer plus d’options d’armurier

Call of Duty Mobile est une corvée pour monter de niveau, et vous n’aurez pas beaucoup d’options Armurier lorsque vous débutez. Vous devrez améliorer votre arme avant de pouvoir obtenir une personnalisation complète.

Le coin supérieur droit du menu Armurier affichera le niveau actuel de l’arme sélectionnée. Cliquez sur l’option « Mettre à niveau » pour voir les pièces jointes que vous pouvez déverrouiller pour chaque niveau. À partir de là, vous pouvez également choisir de mettre à niveau l’arme avec toutes les cartes Weapon XP que vous avez gagnées.

Mise à niveau de l’armurier avec des cartes XP

Les cartes d’XP d’armes sont récompensées par des éléments tels que la progression des passes de combat, les bonus de connexion quotidiens et les défis d’événements. Bien que ces cartes Weapon XP soient certainement utiles, le moyen le plus rapide de mettre à niveau une arme consiste simplement à l’utiliser dans les matchs.

Personnalisation et astuces de l’armurier

Lorsque vous sélectionnez une arme dans l’armurier, vous obtenez une zone de statistiques sur le côté droit de l’écran. Cela vous montrera les statistiques de base de l’arme, puis vous pourrez voir comment chaque pièce jointe augmente ou diminue les statistiques de l’arme.

Écran d’armurier

C’est également là que vous pouvez choisir d’ajouter ou de supprimer des pièces jointes pour l’arme. Il existe un maximum de neuf catégories de pièces jointes pour une arme donnée, mais certaines armes peuvent avoir moins d’options. Vous pouvez choisir d’équiper jusqu’à cinq accessoires parmi les neuf catégories.

Museau: Pièces jointes pour faire taire votre arme, aider à la précision, et plus encoreBaril: Accessoires pour augmenter la portée et le contrôle de l’armeOptique: Diverses portées et vues telles que Red Dot et des options de zoom plus élevéesStocker: Accessoires pour augmenter la mobilité et le contrôle des armesAvantage : Divers bonus tels que la pénétration des balles et une vitesse de rechargement plus rapideLaser: Accessoires pour augmenter la précision des mouvements et des tirs de hancheSous-canon : Accessoires pour augmenter le contrôle et la mobilité des armesMunition: Pièces jointes pour augmenter les munitions et offrir des temps de rechargement plus rapidesPoignée arrière : Accessoires pour augmenter la mobilité et le contrôle des armes

Personnalisation visuelle

En plus de renforcer les statistiques de votre arme, l’armurier vous permet également de modifier l’apparence visuelle de l’arme. Si vous cliquez sur le bouton « Personnaliser » sur le côté droit du menu Armurier, vous verrez d’autres personnalisations pour : Camo, Reticle, Charm et Sticker. Cela vous permet d’ajouter un peu de couleur et de style à votre arme avec tous les produits cosmétiques que vous avez débloqués lors de la passe de combat ou des événements.

Défis de camouflage

Les défis Camo pour Call of Duty Mobile sont similaires aux autres jeux Call of Duty. Ils vous obligent à relever des défis spécifiques avec chaque arme afin de débloquer une série de camouflages dans l’une des six catégories différentes :

Camos de sable : Tuer des ennemisLes camouflages de dragons : Tuez les ennemis avec un tir de hancheCamos éclatés : Tuer les ennemis à longue distanceTigre Camos : Tuez les ennemis avec 5 pièces jointesCamos de la jungle : Tuez les ennemis avec des tirs à la têteCamos de reptiles : Tuez les ennemis sans pièces jointes

Il existe également des camouflages spéciaux « Completionist » qui peuvent être débloqués :

Or: Débloquez tous les camouflages mentionnés précédemmentPlatine: Débloquez des camouflages dorés pour chaque arme d’une classe d’armes spécifiqueDamas: Débloquez des camouflages dorés pour chaque arme du jeuDiamant: Obtenez 10 éliminations dans un match terminé 150 fois pour déverrouillerCristal d’Éther : Bientôt disponible. Le défi pour ce camouflage n’est pas encore affiché

Plans d’armes personnalisés

Une fois que vous avez une construction d’arme que vous aimez, vous pouvez l’enregistrer en tant que votre propre plan d’arme personnalisé. Cela se fait en cliquant sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit du menu Armurier. Vous pouvez même donner à cette arme personnalisée un nom unique. Vos plans personnalisés enregistrés pour chaque arme sont visibles sous le bouton Sélectionner les plans tout en bas du menu.

Maintenant que vous savez comment utiliser la fonction Gunsmith pour personnaliser vos armes, voici notre guide de chargement recommandé pour vous aider à utiliser Gunsmith pour créer certains des meilleurs chargements d’armes dans Call of Duty Mobile.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.