Call of Duty Mobile est hors compétition, des vidéos de Battlefield Mobile sont divulguées | La technologie

Le Battlefield Mobile a été divulgué dans quatre vidéos et nous pouvons voir quel sera le jeu qui rivalisera avec Call of Duty Mobile sur les appareils Android et iOS.

Les jeux sur Android et iOS ont de plus en plus de qualité. Le niveau a augmenté de manière exponentielle depuis quelques générations et, en fait, nous rencontrons maintenant des titres dont les graphismes ont peu à envier à ceux des consoles d’il y a quelques générations.

L’arrivée de titres tels que PUBG, Fortnite ou Call of Duty Mobile a incité d’autres sociétés à envisager de lancer des jeux pour appareils mobiles. Electronics Arts est l’une de ces sociétés et il semble que Battlefield Mobile se rapproche de plus en plus.

Les détails sur la version mobile n’ont pas encore été révélés, mais une série de vidéos a été publiée aujourd’hui dans laquelle vous pouvez voir le jeu fonctionner de manière réelle. Allez, ce sont des gameplays de Battlefield Mobile.

Ces vidéos sont apparues sur Reddit pendant la nuit et se sont propagées comme une traînée de poudre parmi les utilisateurs., car les commandes et le gameplay semblent être au niveau d’une console ou d’un jeu informatique.

De plus, les graphismes que l’on peut voir sont plus que réussis et rivaliseront avec ceux du Call Of Duty Mobile. Bien sûr, ce qui est intéressant, c’est qu’Electronics Arts ne semble pas avoir limité le jeu et qu’il inclut même des véhicules typiques.

Plus précisément, il y a quatre vidéos qui peuvent être vues en accédant au lien suivant. Ce que montrent les vidéos est varié, bien que la dernière soit celle avec la meilleure qualité visuelle et, en plus, elle soit la plus longue des quatre.

Pour le moment, le lancement de Battlefield Mobile n’a pas de date précise, même si la rumeur dit qu’il sera lancé au milieu de 2022. Il faudra encore attendre quelques mois pour l’avoir sur nos appareils mobiles

Ce qui est intéressant, c’est qu’en regardant ces vidéos on peut se faire une idée de ce qui va arriver quand il sortira. Bien sûr, tant qu’Electronic Arts ne décide pas de faire des changements drastiques dans le développement du jeu vidéo.