Call Of Duty Mobile: Guide de la guerre des clans

La fonction Clan Wars de Call of Duty Mobile vous permet de faire équipe avec d’autres joueurs pour participer à des défis hebdomadaires pour des récompenses uniques. Les gagnants peuvent gagner de jolies récompenses cosmétiques, et il n’y a vraiment aucun inconvénient à participer. Notre guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur Clan Wars dans Call of Duty Mobile.

Comment créer un clan

Dans le menu principal de Call of Duty, appuyez sur le bouton Clan en bas au centre de l’écran. Cela vous amènera au menu du clan. Ici, vous verrez une liste de clans que vous pouvez rejoindre, mais vous voudrez cliquer sur le bouton Créer un clan en haut à droite de l’écran pour créer le vôtre.

La section Créer un clan vous donnera la possibilité de nommer votre clan. De plus, vous définissez la préférence de mode du clan comme multijoueur, bataille royale ou les deux. Ensuite, vous pouvez définir les candidatures des membres de votre clan pour qu’elles n’aient pas de restrictions, qu’elles soient requises ou fermées.

Écran de création de clan

Cela coûte 1 500 crédits pour créer un clan, mais sinon, n’importe qui peut en créer un. Les crédits sont le système de devise unique de Call of Duty Mobile, qui est une devise distincte des points COD que vous pouvez acheter dans tous les jeux Call of Duty. Les crédits sont gagnés simplement en jouant au jeu et en relevant des défis, ou via des bonus de connexion et des événements quotidiens. Si vous n’avez pas encore 1 500 crédits, continuez simplement à rectifier le jeu jusqu’à ce que vous ayez suffisamment sauvegardé.

Clan Wars est une compétition hebdomadaire qui se réinitialise tous les mardis. Si vous créez un clan en milieu de semaine, vous devez attendre le mardi suivant pour participer.

Comment rejoindre un clan

Si vous ne voulez pas payer le buy-in de 1 500 ou faire face aux tracas du recrutement, vous pouvez toujours rejoindre un clan préexistant pour participer à la guerre des clans. Encore une fois, cela se trouve en cliquant sur le bouton Clan en bas au centre du menu principal. Cela vous amènera au menu Clan, qui vous permet d’afficher une liste de clans actifs qui recherchent de nouveaux membres. Vous pouvez afficher le nom de chaque clan, le nombre de membres, leur préférence de mode et leur niveau d’activité pour la saison en cours. Cliquez sur le clan que vous souhaitez rejoindre, puis appuyez sur Rejoindre ou Appliquer dans le coin inférieur droit de l’écran.

Clan Wars est une compétition hebdomadaire qui se réinitialise tous les mardis, et vous devez être dans un clan à ce moment-là pour jouer à Clan Wars. Si vous rejoignez un clan en milieu de semaine, vous devez attendre le mardi suivant pour participer avec votre nouveau clan.

Comment participer aux guerres de clans

Chaque semaine, votre clan affrontera cinq autres clans en compétition pour le contrôle d’une carte de guerres de clans. Tout au long de chaque événement Clan Wars de six jours, divers nœuds de défi apparaîtront sur la carte, qui ne sont essentiellement que des tâches chronométrées mises à la disposition des clans concurrents.

Nœuds de la carte des guerres de clans

Tous les nœuds de défi ne seront pas disponibles le premier jour d’une nouvelle semaine de défi, mais il y aura au moins 3 nœuds disponibles chaque jour. Choisissez un nœud actif et faites le défi assigné. Les défis de nœud peuvent inclure des matchs d’un mode spécifique, obtenir un certain nombre de kills ou utiliser des armes spécifiques. Vous gagnez des points de clan pour votre clan en effectuant la tâche de nœud.

Il convient également de noter que les nœuds qui deviennent actifs plus tard dans la semaine valent plus de points de clan que ceux disponibles au début. Ainsi, même si votre clan démarre lentement la semaine, vous pouvez toujours accumuler des points décents à la fin de la semaine.

Les joueurs peuvent gagner des bonus supplémentaires pour leurs points de nœud :

Bonus de 20 % pour jouer des matchs avec au moins un autre membre du clan Bonus de 20 % pour l’achat du pass de combat Bonus de 30 % si le chef de clan sélectionne un nœud spécifique comme objectif clé Bonus de 200 % pour les trois premiers matchs que vous jouez chaque jour pour Clan Wars

Ces bonus seront ajoutés au nombre total de points de nœud qu’un joueur gagne à chaque partie.

La durée du nœud de défi de chaque carte varie de 24 heures à 3 jours. Le clan avec le plus de points de nœuds à la fin du temps imparti remportera le nœud. Lorsqu’un nœud se termine, il attribue des points de clan en fonction des clans les plus performants.

Saisons et récompenses hebdomadaires de la Ligue des guerres de clans

Chaque tournoi de Clan Wars fait partie de la saison de ligue plus large, qui peut durer huit semaines ou plus. Les performances de votre clan dans chaque guerre de clans de six jours détermineront le placement du clan dans la ligue pour la guerre de la semaine suivante.

Boutique en jeu Clan Wars

Progressez dans les rangs : recrue, vétéran, élite, pro, maître et légendaire en remportant des trophées, qui sont attribués en fonction de votre classement final dans le tournoi de chaque semaine plus le nombre de nœuds dans lesquels votre clan s’est classé en premier. Plus vous vous placez haut, mieux c’est vos chances de vous retrouver dans une ligue supérieure pour la guerre de la semaine suivante.

Contribuer aux efforts de votre clan vous rapportera des récompenses hebdomadaires en fonction de la ligue actuelle dans laquelle vous vous trouvez et de votre contribution hebdomadaire à la guerre des clans. Ces récompenses sont appelées devises de clan, et cette devise peut être utilisée pour acheter des objets uniques tels que des skins d’opérateur et des plans d’armes dans la boutique Clan Wars. Les récompenses de chaque semaine donneront à chaque membre du clan un montant de base de 1 000 devises de clan pour un clan de niveau débutant, tandis que 5 000 pour un clan de niveau légendaire. Des prix saisonniers seront également décernés à la fin de chaque saison.

Si vous débutez avec Call of Duty Mobile, n’oubliez pas de consulter également notre guide Armurier pour savoir comment personnaliser au mieux vos chargements d’armes. Nous fournissons également quelques recommandations pour les meilleures classes en mode bataille royale.

