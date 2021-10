Call of Duty: Mobile Saison 9

Call of Duty: Mobile Season 9 introduit un nouveau fusil d’assaut à rafale appelé Swordfish, qui peut être acquis gratuitement.

Call of Duty: Mobile Season 9 est en cours et, comme chaque saison, les joueurs reçoivent deux nouveaux ajouts à leurs arsenaux d’armes. L’un étant l’espadon et l’autre étant le panpan pour cette saison. L’espadon est un fusil d’assaut à rafale qui a été introduit pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops 4. Ce qui rend ce pistolet unique est sa précision à longue portée, bien qu’il manque de dégâts, il est compensé par une cadence de tir élevée et une capacité mortelle dans une rafale.

La bonne chose à propos de chaque nouvelle arme introduite dans Call of Duty: Mobile est qu’elle peut être déverrouillée gratuitement soit en effectuant certaines tâches dans le jeu, soit en l’obtenant en récompense dans la passe de combat après avoir terminé un niveau particulier de la passe.

Comment débloquer l’espadon dans COD Mobile Saison 9

L’espadon sera le 20e pistolet de la catégorie des fusils d’assaut disponible dans la saison 9 de Call of Duty: Mobile. Pour déverrouiller l’espadon, il suffit aux joueurs de compléter le Battle Pass jusqu’au niveau 21, où ils peuvent obtenir le fusil d’assaut Swordfish Burst. gratuitement.

Statistiques sur l’espadon

Dégâts : 24 Précision : 46 Portée : 46 Cadence de tir : 71 Mobilité : 65 Contrôle : 33

Pour atteindre le niveau 21 dans le Battle Pass, les joueurs doivent gagner de l’XP, qui peut être gagné après avoir terminé des missions quotidiennes/hebdomadaires. Les joueurs peuvent également participer à des défis et à des événements saisonniers, qui fournissent plus d’XP et augmentent le niveau requis.

Si vous souhaitez obtenir le pistolet encore plus rapidement, vous pouvez acheter le Premium Battle Pass, qui se déverrouille en fait au niveau 12, et déverrouille également Swordfish MK2 Camo.