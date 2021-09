Call of Duty Oktoberfest DLC vous permet de tirer des balles de bière littérales ⋆ 10z viral

Si vous craignez que la pandémie ne vous éloigne de vos énormes chopes de bière et de vos chaussettes en leder cette Oktoberfest, n’ayez plus peur. Appel du devoir vient de sortir un nouveau DLC pour les festivités entièrement autour de la bière, de la tenue aux armes et même aux balles.

Le pack Oktoberfest, disponible dès maintenant pour les deux Call of Duty : Guerre froide des Black Ops et Call of Duty : Zone de guerre, est livré avec des moyens violents de célébrer, y compris deux nouveaux plans d’armes appelés Hefeweizen et Kosch et un couteau nommé à juste titre le Keg Tap.

Les pistolets sont sur le thème de l’Oktoberfest, avec une palette de couleurs vertes et brunes élégantes, un petit charme de chope de bière et un magazine intitulé “Prost”. La partie la plus drôle de toutes est le feu de traceur de bière qui vient sur les deux pistolets. Tout ce que vous tirez sera éclaboussé de bière, partageant les joies des festivités avec tous ceux que vous tuez.

Une tenue en lederhosen appropriée pour Beck et une montre “Happy Hour” avec de la bière au lieu de chiffres sont également incluses afin que vous puissiez regarder la pièce lorsque vous éclaboussez vos ennemis avec de la bière. Il existe également un nouveau retrait appelé “Tapped Out” et une carte d’appel “Prost”. L’achat du pack vous coûtera 2 400 points Call of Duty, mais des défis supplémentaires sont ajoutés pour vous aider à récupérer ce que vous dépensez. Ce sera l’un des derniers packs sortis dans le cadre de la saison 5 qui se terminera en octobre.

Le prochain titre Call of Duty, Avant-garde, est également au coin de la rue avec une date de sortie du 5 novembre, ce qui signifie qu’il ne reste qu’une saison de contenu jusqu’à la sortie du nouveau jeu.

Vous pouvez commencer à célébrer la consommation de bière dès maintenant dans le jeu avec le pack Oktoberfest. Découvrez un aperçu du DLC ci-dessous.

