Call Of Duty The Haunting Event est un succès pour MP et une miss pour Warzone

L’événement hanté de Call of Duty est désormais en ligne dans Black Ops Cold War et Warzone, apportant des opérateurs sur le thème de l’horreur, de nouveaux défis d’événement et de nombreux modes sur le thème d’Halloween. Cette mise à jour des fêtes fait vraiment briller le multijoueur et les zombies de Cold War, mais Warzone souffre d’un mode effrayant qui essaie d’en faire trop.

En commençant par le bon, le multijoueur Black Ops Cold War donne à Nuketown un reskin temporaire sur le thème d’Halloween pour l’événement Haunting. Cette version à durée limitée de Nuketown est un cadre nocturne qui fait ressortir les citrouilles et les toiles d’araignée. Il existe même trois nouveaux modes à durée limitée, dont un mode cache-cache qui intègre Ghostface de Scream.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone La bande-annonce hantée

Scream Deathmatch sélectionne au hasard deux joueurs pour être Ghostface et se lancer dans une vague de coups de couteau, tandis que les survivants restants ne sont pas armés et doivent se cacher. Je recommande vraiment d’essayer Scream Deathmatch, même aux joueurs qui ne jouent normalement pas à des jeux de société ou aux modes cache-cache. J’ai été honnêtement surpris de voir à quel point j’ai apprécié ce mode. Ghostface a beaucoup de lignes vocales amusantes, et ce mode est amusant, que ce soit en jouant le rôle du tueur ou des survivants traqués. Ghostface n’a pas de vitesse folle ou quoi que ce soit, donc fuir est plein d’espoir mais terrifiant lorsqu’il est poursuivi.

The Haunting est également un excellent événement pour les fans de Zombies. Le mode reçoit de nombreux changements qui font de cette version à durée limitée un plaisir à jouer. Certains des changements ne sont que des touches subtiles comme la musique thématique et le fait que tous les ennemis portent des têtes de citrouille. Même les types d’ennemis spéciaux comme les ennemis radioactifs Megaton et les Plaguehounds ont des citrouilles sur la tête.

Cependant, la véritable excitation vient des butins spéciaux d’Halloween que l’on trouve actuellement dans les zombies. Il existe des récompenses Jack-o-Lantern et des caisses de ravitaillement orange appelées Scare Packages. Les deux objets apparaissent au hasard dans des matchs avec des récompenses de haut niveau telles que des outils d’éther pour améliorer la rareté d’une arme équipée, des objets de calice pouvant emballer une arme équipée, une armure de haut niveau et même des mods de munitions. Ces objets spéciaux apparaissent pour toutes les cartes basées sur les rondes et en mode Éclosion, et bien que les Jack-o-Lanterns et les Scare Packages soient aléatoires, ils tombent assez fréquemment.

Cet événement est un excellent moment pour se lancer dans les zombies pour améliorer les armes ou relever des défis, car les joueurs peuvent se préparer avec le meilleur butin dans des tours beaucoup plus tôt pendant l’événement Haunting. Par exemple, j’ai eu trois récompenses Jack-o-Lantern avant même d’avoir atteint le cinquième tour d’un match standard sur Die Maschine. J’ai obtenu un outil d’éther pour améliorer la rareté de mon arme de démarrage, et j’ai même pu l’emballer avec un coup de poing à l’aide d’un objet de calice. Avoir des objets aussi puissants qui vous sont remis dans les premiers tours rend le mode un peu plus facile, mais ce n’est qu’un changement à durée limitée, il est donc amusant de devenir fou avec des éliminations et des défis complets.

Zombies à tête de citrouille dans Outbreak

Outbreak propose également un mode All Hallows Eve Outbreak à durée limitée, dans lequel les joueurs doivent survivre pendant 10 minutes et s’exfiltrer d’une seule région Outbreak. Normalement, Outbreak est une expérience Zombies plus lente et plus décontractée, mais All Hallows’ Eve accélère le rythme en augmentant la difficulté de la région toutes les deux minutes. Cela signifie plus de zombies et une plus grande difficulté à les tuer, ce qui laisse peu de temps ou d’espace pour respirer.

Lorsque le délai de 10 minutes est atteint, le point d’exfil apparaît à la position la plus éloignée possible des joueurs, et le but est de survivre et de réussir l’exfil au tour 6. Les gouttes de Jack-o-Lantern apparaissent dans All Hallows. Le mode Eve, et bien que les récompenses puissent certainement aider les joueurs, ces baisses semblent moins fréquentes ici et cela ne rend pas le mode facile. Cela devrait constituer un défi satisfaisant pour ceux qui cherchent à vivre plus d’intensité dans Outbreak.

Malheureusement, là où Black Ops Cold War brille avec le plaisir des vacances, Warzone semble souffrir d’un mode bataille royale qui va si fort avec les peurs du saut et les distractions qu’il en perd une partie du plaisir.

Le mode Ghosts of Verdansk à durée limitée de Warzone essaie juste d’en faire trop, et cela détourne définitivement l’attention du match. Ce nouveau mode fonctionne de manière similaire au mode Zombies Royale de l’événement Haunting of Verdansk de l’année dernière. Au lieu de zombies cette année, les joueurs se transformeront en fantômes après leur première mort. Les joueurs fantômes utilisent même des attaques de mêlée et des super sauts similaires à ceux des zombies de Zombies Royale. Et si les joueurs fantômes parviennent à tuer et à collecter trois âmes humaines, ils peuvent réapparaître dans le match en tant qu’opérateur humain.

Cependant, au lieu d’être simplement une bataille nocturne de fantômes et d’humains, Ghosts of Verdansk ajoute le nouvel élément d’un compteur de peur. Chaque joueur a un compteur de peur sur son HUD. Ce compteur va de 0 à 100 points, et chaque opérateur commence comme un opérateur intrépide avec zéro point de peur.

Le niveau de peur augmente naturellement avec le temps et lorsque certains événements se produisent, tels que le fait de se faire tirer dessus, d’appeler des séries de victimes à proximité et de voir des cadavres ou des fantômes. Les joueurs entendront le son d’un cœur qui bat dans leurs oreilles à mesure que le niveau de peur augmente. Si le compteur d’un joueur atteint 50%, ce joueur finira par avoir des hallucinations. C’est là que le mode pousse les éléments d’horreur trop loin. Les hallucinations ne sont pas trop effrayantes, à moins qu’un joueur n’ait une phobie, mais elles sont très fréquentes et gênantes. Certaines animations peuvent couvrir complètement l’écran d’un joueur.

Personnellement, j’ai vu des araignées ramper sur mon écran, les chiffres rouges flottants de l’événement Numbers et divers esprits qui ont volé vers moi et ont couvert la majeure partie de mon champ de vision. Certains joueurs ont signalé un « saut d’alarme » sur écran bleu qui donne l’impression que le jeu s’est écrasé. Il a complètement recouvert leur écran pendant plusieurs secondes, les laissant vulnérables aux ennemis sur la carte.

Les joueurs peuvent diminuer leur niveau de peur en éliminant des joueurs ou des fantômes, en faisant revivre des coéquipiers, en remplissant des contrats ou en visitant des zones sans fantômes appelées le sol sacré. Ces méthodes sont cependant temporaires, et avant longtemps, le compteur de peur augmente et le rythme cardiaque du joueur battra dans ses oreilles.

Ghosts of Verdansk est un mode qui consiste à gérer votre peur tout en essayant d’être la dernière équipe debout, mais il se passe tout simplement trop de choses en permanence pendant le match. En plus de toutes les hallucinations et visuels effrayants, il y a aussi des téléphones qui sonnent et des voix effrayantes qui parlent constamment dans la tête de chaque joueur. Les peurs du saut de coffre de butin sont également de retour de l’événement de l’année dernière, mais ces peurs semblent moins fréquentes que l’année dernière, ou peut-être que j’ai juste eu de la chance avec mon pillage. Quoi qu’il en soit, je trouve que les fantômes de Verdansk sont un fouillis d’éléments plus distrayants qu’effrayants. Cela peut être quelque chose à essayer pour quelques matchs inspirés des vacances, mais cela ressemble vraiment à un pas en arrière par rapport au mode Zombie Royale. Heureusement, les matchs de bataille royale standard sont toujours disponibles avec la version diurne de Verdansk, mais j’aimerais qu’il y ait un mode nuit sans toutes les distractions.

De plus, les joueurs peuvent relever des défis d’événement pendant la hantise pour gagner de l’XP, des objets cosmétiques et une nouvelle mitraillette. Voici notre guide de toutes les façons de déverrouiller la mitraillette LAPA.

Ce nouveau contenu Call of Duty se poursuit alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.