Call Of Duty: Vanguard a quelques bugs graphiques désagréables sur Xbox en ce moment

Le deuxième week-end de la bêta multijoueur de Call of Duty: Vanguard a commencé, mais cela ne se passe pas si bien pour certains joueurs Xbox. Les gens ont signalé des bugs graphiques d’apparence sérieuse sur Xbox qui sont si graves qu’ils ont un impact sur le gameplay.

Sledgehammer Games est conscient du problème et « enquête actuellement sur ce problème ». Vous pouvez voir quelques exemples de bugs graphiques ci-dessous ; comme vous le verrez, ils peuvent être de nature très extrême.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Call Of Duty : Vanguard – La Seconde Guerre mondiale peut-elle faire un retour ?

Bugs graphiques de la bêta de Vanguard sur Xbox

Le compte Modern Warzone a publié une vidéo d’un horrible bug graphique qui submerge à peu près complètement l’écran et rend le jeu injouable. Une vidéo de l’utilisateur Unleashion présente un bug graphique moins extrême mais toujours désagréable qui interrompt le jeu de manière significative. Les vidéos d’autres utilisations montrent des bugs graphiques tout aussi problématiques. Vous pouvez voir quelques exemples ci-dessous.

La version bêta multijoueur de Vanguard représente une version en développement du jeu, donc certains bugs et problèmes étaient attendus, mais il s’agit clairement d’un pas au-delà de ce qui pourrait être considéré comme normal pour un logiciel de pré-version. Ces problèmes ne semblent pas se produire autant ou pas du tout sur PlayStation ou PC.

On ne sait pas encore quand un correctif pourrait être disponible pour les bogues graphiques de Vanguard sur Xbox, et il n’y a pas non plus d’informations sur la cause des problèmes en premier lieu.

La version bêta de Vanguard de ce week-end comprend un certain nombre de changements par rapport à la première, et elle ajoute pour la première fois la Xbox au mélange pour le jeu croisé. Pour en savoir plus, voici un aperçu de toutes les nouveautés de la deuxième version bêta multijoueur de Vanguard.

Call of Duty: Vanguard arrivera sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et PC le 5 novembre. La sortie reste dans les délais car Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination à l’égard des femmes. .

Pour en savoir plus sur Vanguard, consultez le guide de précommande Call of Duty: Vanguard de GameSpot.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.