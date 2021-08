Call of Duty: Vanguard alpha à venir ce week-end, dates de bêta fixées

in

Call of Duty : l’Avant-gardeLa toute première démo publique de a lieu ce week-end. Comme nous l’attendions des récents jeux Call of Duty, ce test sera exclusif aux consoles PlayStation et durera une durée limitée.

L’alpha Vanguard Champion Hill sera disponible du 27 au 29 août, à partir du 10h PT, 13h HE, 18h Royaume-Uni. Comme son nom l’indique, cet alpha se concentrera entièrement sur le nouveau mode Champion Hill, une évolution du mode Gunfight introduit dans Modern Warfare de 2019.

Champion Hill peut être joué en configurations 2v2 et 3v3. Il s’agit essentiellement de plusieurs jeux Gunfight qui se déroulent en même temps, où différentes équipes s’affrontent sur quatre parties d’une grande carte. Le but est d’épuiser les vies de l’autre équipe. Entre les rounds de combat, les joueurs pourront utiliser les points accumulés pour acheter des avantages, de l’équipement et des killstreaks.

Parallèlement au mode lui-même, une sélection d’armes et d’accessoires sera disponible pendant le test. Vous pourrez également incarner l’un des quatre personnages principaux du jeu.

Activision a également annoncé que la révélation multijoueur de Vanguard aura lieu le mardi 7 septembre, avec le coup d’envoi de la première version bêta ce week-end.

Vanguard suivra le même calendrier de week-end bêta à plusieurs niveaux utilisé avec les deux derniers matchs. En cela, le premier week-end – 10-13 septembre – sera exclusif aux joueurs PlayStation ayant précommandé le jeu. Le week-end d’après – 17-20 septembre – sera ouvert sur PlayStation. C’est également à ce moment-là que la bêta de précommande pour PC et Xbox commence, avant que la bêta ouverte complète ne démarre le 18 septembre.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.