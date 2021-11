Call of Duty Vanguard : cinématique Warzone Caldera

Une nouvelle bande-annonce cinématographique est sortie pour le nouveau Zone de guerre carte à venir peu après la sortie de Call of Duty: Vanguard, montrant exactement comment nous passons d’une ville soviétique ravagée à une île du Pacifique luxuriante… dans le passé. La bande-annonce agit comme le premier lien majeur que nous ayons vu entre les deux cartes et a réussi à répondre à la plus grande question de la communauté concernant la façon dont nous nous rendons à Caldera, tout en créant beaucoup plus de questions pour nous gratter la tête.

La bande-annonce présente Adler et le reste du gang Call of Duty: Cold War se rendant dans un bunker découvert à Verdansk à la suite des récents tremblements de terre qui ont détruit une grande partie de la carte. En pénétrant à l’intérieur, le groupe découvre que le bunker était une cachette secrète pour les nazis. Ils rencontrent le capitaine Butcher, un personnage de retour de Call of Duty: WW2, qui explique qu’il a créé Vanguard. Révélant une carte sous un drapeau nazi, Butcher explique qu’après la guerre, ils ont pourchassé les nazis à travers le monde à partir du Pacifique. La partie cinématique se termine lorsqu’il pointe vers Caldera – la nouvelle carte Warzone.

Après la cinématique expliquant l’aspect narratif de notre saut de Verdansk à Caldera, nous avons un bref aperçu de la nouvelle carte à travers plusieurs plans de combat aérien alors que des avions de la Seconde Guerre mondiale se battent au-dessus de l’île. C’est la première fois que nous voyons des combats aériens en action, comme cela avait déjà été révélé dans un article de blog officiel.

Pas plus tard qu’hier, Activision Blizzard a publié ses états financiers du troisième trimestre, qui révélaient que la société s’attendait à ce que Call of Duty: Vanguard soit une source de revenus considérable au dernier trimestre de 2021. Cela se produit alors que la société est au milieu d’un procès concernant des preuves de harcèlement sexuel. et inconduite.

Call of Duty: Vanguard devrait sortir demain, le 5 novembre. La mise à jour de Warzone arrivera un peu plus tard, Caldera étant introduite le 3 décembre à la suite d’un événement final renvoyant Verdansk.