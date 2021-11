Call of Duty Vanguard : comment débloquer des camouflages de maîtrise

Avec chaque nouveau jeu CoD, nous obtenons une toute nouvelle gamme de camouflages d’armes vers lesquels travailler, et Call of Duty : l’Avant-garde n’est pas différent ! Si vous essayez de vous montrer au reste de votre lobby multijoueur et de fléchir un peu, camos de maîtrise sont la voie à suivre.

Les camouflages de maîtrise sont des skins à débloquer que vous pouvez équiper d’armes pour lesquelles vous investissez du temps dans Call of Duty: Vanguard. Il existe trois types différents, chacun de plus en plus difficile à obtenir, que nous avons énumérés ci-dessous pour vous aider à trouver votre arme à feu préférée.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Comment débloquer le camouflage de l’arme Gold dans Call of Duty: Vanguard

Pour commencer simple, pour déverrouiller le camouflage d’arme d’or sur une certaine arme, tout ce que vous avez à faire est de terminer chaque défi de camouflage sur cette arme. Il y en a 10 au total, et une fois que vous avez terminé le dernier, le camouflage doré se déverrouillera automatiquement. Facile!

Comment débloquer le camouflage de l’arme Diamond dans Call of Duty: Vanguard

Voici où les choses deviennent un peu plus difficiles. Pour Camos d’armes en diamant, vous devez déverrouiller le camouflage doré sur tous les autres pistolets de la même catégorie que le pistolet que vous voulez. Ainsi, par exemple, si vous vouliez un MP40 en diamant lisse, vous devrez gagner un camouflage en or sur tous les autres SMG du jeu.

Comme vous vous en doutez, cela nécessite un investissement de temps décent de votre part. Bonne nouvelle pour les fans de lance-roquettes ou de tireurs d’élite, qui ont moins d’armes sur lesquelles travailler ! Une fois que vous avez de l’or sur chaque arme de la catégorie, le camouflage en diamant se débloquera sur chacune de ces armes.

Comment débloquer le camouflage de l’arme atomique dans Call of Duty: Vanguard

D’accord, celui-ci est destiné aux joueurs vraiment dévoués. Pour déverrouiller le Camouflage d’arme atomique, vous devez avoir déverrouillé le camouflage Diamond pour chaque arme du jeu. Oui, cela signifie également broyer le camouflage Diamond pour les lanceurs et les armes de poing. Un fait amusant à propos de cette peau est que le motif se déplace, donc il se démarque vraiment des autres peaux disponibles pour le premier jour.

Une fois que vous avez terminé le travail en déverrouillant le diamant dans chaque catégorie, le camouflage Atomic se déverrouillera automatiquement sur chaque arme que vous avez alimentée. Comme il est disponible sur tout, considérez-le plutôt comme un insigne d’honneur permanent, vous pourrez toujours briller auprès des gens, quel que soit votre équipement.