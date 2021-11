Call of Duty: Vanguard – Comment réparer Packet Burst

Vous êtes chez vous assis sur votre canapé, votre chaise de jeu ou votre caisse en plastique la plus confortable, impatient de vous lancer dans un autre jeu en ligne dans Call of Duty : l’Avant-garde. Mais quand vous le faites, tout ce que vous obtenez est embêtant Rafale de paquets des problèmes qui mettent vraiment l’ambiance et menacent de gâcher votre soirée.

Ne t’inquiète pas! Nous avons écrit ce guide pour vous expliquer certaines étapes de résolution des problèmes que vous pouvez suivre pour améliorer la qualité de votre expérience de jeu en ligne. En suivant ces étapes, vous devriez être prêt à vous lancer dans votre prochain lobby en ligne sans craindre que des problèmes de connexion n’écrasent votre buzz.

Call of Duty: Vanguard Packet Burst Fix – Désactiver le streaming de textures à la demande

Un paramètre qui pose de nombreux problèmes aux joueurs avec des connexions par ailleurs excellentes est le streaming de texture à la demande. Cette fonctionnalité améliore légèrement les visuels de Call of Duty: Vanguard en tirant une palette de couleurs plus excitante d’Internet. En termes simples, il diffuse des données qui améliorent l’apparence du jeu.

Avoir l’air bien, c’est bien beau, mais pas si cela entrave une connexion stable. La désactiver réduira la quantité de données que vous utilisez et pourrait résoudre les problèmes de rafale de paquets.

Pour le désactiver, procédez comme suit :

Allez dans Paramètres Allez dans la section Graphiques Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez « Diffusion de textures à la demande » Désactivez-le

Comment améliorer la connexion dans Call of Duty: Vanguard

Si la diffusion de textures à la demande est déjà désactivée ou si vous rencontrez toujours des problèmes de rafale de paquets, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires pour améliorer considérablement votre connexion. Ces changements sont :

Utiliser un câble Ethernet plutôt que Wifi. Une connexion filaire est toujours meilleure que le wifi, car elle peut éviter des défaillances momentanées de la qualité de la connexion. Si vous avez un câble Ethernet qui traîne, branchez-le et essayez-le ! Assurez-vous de ne rien télécharger pendant que vous jouez. On ne sait jamais, peut-être avez-vous une mise à jour Steam ou un autre fichier gigantesque prenant de la bande passante. Prenez le temps de vérifier auprès de votre famille et de vos amis s’ils téléchargent quelque chose et criez à pleins poumons s’ils sont responsables de la ruine de votre session de jeu. Ou, alternativement, attendez qu’ils aient terminé. Redémarrez votre routeur. Le classique! De temps en temps, votre box internet a besoin de souffler un peu après tout l’enfer que vous lui avez fait subir. Éteignez-le, attendez quelques minutes et rallumez-le.

En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de donner le meilleur de vous-même lors des matchs en ligne ! Si vous recherchez plus de guides pour Call of Duty : Vanguard, nous avons ici une liste des meilleures armes à utiliser en multijoueur que vous pouvez consulter !