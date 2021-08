Call of Duty: Vanguard Date de sortie, scénario et plus d’informations divulguées

Une quantité massive d’informations a été divulguée concernant la sortie 2021 de Call of Duty.

Suite à la dernière mise à jour de Call of Duty: Black Ops Cold War, une quantité massive d’informations a été révélée sur Call of Duty: Vanguard. La sortie de la franchise en 2021 a révélé le scénario de la campagne, la date de sortie, la version bêta et plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de sortie

Premièrement, la date de sortie de Call of Duty: Vanguard a été divulguée par plusieurs sources. La date présumée est le 5 novembre, et cela semble raisonnable, Sledgehammer ayant choisi novembre comme mois de sortie pour leurs deux jeux précédents. Leur premier titre, Advanced Warfare, est sorti le 4 novembre, tandis que World War 2 est sorti le 3 novembre. Cela fait que la date de sortie du 5 novembre semble exacte.

Campagne et cadre

Avant de commencer, ceci est votre avertissement de spoiler. Bien qu’il s’agisse d’informations divulguées, elles proviennent de sources fiables. Si vous ne souhaitez rien savoir de la campagne Vanguard et du scénario, passez à la section Bêta et ignorez cette étape.

Call of Duty: Vanguard semble être une suite de la Seconde Guerre mondiale, se déroulant après la Seconde Guerre mondiale et après que les nazis aient perdu la guerre. L’histoire suit la Gestapo alors qu’elle tente de récupérer les droits nazis. Bien que cela puisse sembler similaire à la Seconde Guerre mondiale, une différence flagrante est que Vanguard est historiquement précis, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de censure de l’histoire.

Les personnages principaux devraient également être basés sur des personnes réelles, leurs noms d’histoire étant Lucas, Polina, Wade et Arthur.

Date de sortie de la bêta

La bêta de Vanguard devrait avoir lieu en octobre, mais aucune date exacte n’a été révélée. Nous prévoyons que ce sera une période de deux à trois semaines, avec une semaine de bêta fermée pour les précommandes et une bêta ouverte la semaine suivante.

