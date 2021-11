Call of Duty: Vanguard – double XP actif maintenant pendant le week-end multijoueur gratuit

Si vous n’avez pas essayé Call of Duty : l’Avant-garde encore, ou si vous êtes un joueur existant qui cherche à augmenter les niveaux de vos armes préférées, cela pourrait être une excellente occasion de le faire. C’est parce que, dans le cadre d’une promotion du week-end gratuit actuellement en cours pour le titre, les joueurs peuvent gagner le double d’XP pour tout dans le jeu !

Vous avez bien lu, vous pouvez actuellement gagner deux fois plus de points d’expérience pour votre propre niveau, vos armes, vos opérateurs, votre clan et le pass de combat. Ce bonus durera jusqu’au 22 novembre.

Le 22 novembre marque également la fin du week-end multijoueur gratuit. Le week-end gratuit est disponible sur toutes les plateformes et comprend l’accès aux cartes multijoueurs, aux opérateurs et aux armes. Les zombies ne sont pas inclus dans celui-ci. Cela ressemble certainement à un moyen de tenter les joueurs de revenir dans le jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale alors que Battlefield 2042 et la version bêta multijoueur de Halo Infinite commencent à faire tourner les têtes.

C’est un buff précieux à fournir aux joueurs, même s’il est temporaire. Le classement des armes à feu et le déverrouillage de certaines des pièces jointes les plus destructrices peuvent prendre beaucoup de temps, donc avoir de l’aide supplémentaire aide certainement à rendre la constitution de l’arsenal un peu plus réalisable.

Notre propre Sherif Saed n’a examiné le jeu que récemment et est reparti avec des impressions mitigées en raison de la qualité variable trouvée dans les différentes parties du FPS. « À ma grande surprise, Vanguard est l’un des CoD les plus raffinés et les plus riches en contenu en général, même si une grande partie de cela ne vous excitera pas ou ne vous déplacera pas d’une manière ou d’une autre, au-delà d’offrir des éclats de plaisir adéquats pendant que vous attendez des jeux plus intéressants de sortir. »

Si vous êtes un joueur PC et que vous souhaitez essayer la dernière entrée de Sledgehammer Games dans la série Call of Duty, nous vous proposons les spécifications PC minimales et recommandées. Si vous attendez la grande mise à jour de Warzone, jetez un œil à la nouvelle carte Warzone qui a été révélée lors de la première mondiale de Vanguard.