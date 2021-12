Call of Duty: Vanguard en tête des charts NPD de novembre

Le groupe NPD a récemment publié les chiffres des ventes de jeux et de matériel en novembre, et sans surprise, Call of Duty a dominé, avec sa dernière entrée, Vanguard, s’emparant de la première place des charts et prenant immédiatement la deuxième place au cours de l’année écoulée. graphique de date derrière son frère aîné, Call of Duty: Black Ops Cold War. Il est à noter que c’est la 14e année consécutive qu’un jeu Call of Duty occupe la première place.

Ailleurs sur la liste, Forza Horizon 5 et Shin Megami Tensei 5 ont tous deux eu des mois record. Forza Horizon 5 a pris la quatrième place pour le mois, ce qui en fait le meilleur mois de lancement pour la franchise. Shin Megami Tensei 5 a également réalisé les premières ventes les plus élevées de la franchise, débutant à la 16e place. Battlefield 2042 a également pris la deuxième place pour le mois.

Avec les ventes de matériel, la Nintendo Switch était la console la plus vendue du mois et de l’année à ce jour, les ventes globales de matériel ayant chuté de 38% en grande partie en raison de pénuries de matériel.

Les jeux mobiles, quant à eux, ont prospéré pendant la pandémie, les dépenses ayant augmenté de 11% d’une année sur l’autre, propulsées par des titres tels que Candy Crush Saga, Roblox, Genshin Impact, Pokémon GO et Call of Duty: Mobile.

Call of Duty, toujours un succès record, survient au milieu d’allégations continues d’abus et de sexisme sur le lieu de travail, sans parler de l’éclatement des syndicats. Et ils ne sont pas non plus la seule entreprise qui a dû faire face à ses démons récemment, Bungie étant la dernière à être confrontée à des allégations de toxicité sur le lieu de travail qui ont été révélées publiquement.

La liste des 10 meilleurs titres de novembre 2021 est la suivante :

Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042 Pokémon Diamant brillant/Perle brillante Forza Horizon 5 Madden NFL 2022 Superstars de Mario Party Marvel’s Guardians of the Galaxy FIFA 22 Far Cry 6 NBA 2K22