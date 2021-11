Call Of Duty: Vanguard et Warzone ajoutent un nouveau contenu téléchargeable au profit de la charité des vétérans militaires

Call of Duty: Vanguard vient tout juste de sortir aujourd’hui, le 5 novembre, mais le jeu a déjà un nouveau DLC disponible pour lui. Le nouveau pack intemporel de la dotation Call of Duty est désormais disponible à l’achat dans Vanguard et Call of Duty: Warzone. Le pack DLC comprend neuf éléments en tout, dont deux plans d’armes, une carte de visite, une montre, un charme d’arme et plus encore.

Tout le contenu a pour thème le Call of Duty Endowment, qui est l’association caritative militaire d’Activision Blizzard qui collecte des fonds pour aider les vétérans à trouver un emploi après avoir quitté le service.

Le DLC coûte 10 $ et tous les profits sont reversés à la dotation Call of Duty, plafonnée à 3,5 millions de dollars. L’année dernière, Call of Duty: Black Ops Cold War comportait également un pack DLC Call of Duty Endowment au lancement, le Challenger Pack.

Depuis sa création en 2009, le Call of Duty Endowment a aidé à placer plus de 80 000 vétérans militaires dans des emplois, et l’organisation vise à atteindre 100 000 d’ici 2024. Selon Activision, le coût de placement d’un vétéran dans un emploi à travers la dotation était de 515 $ en 2020, ce qui, selon elle, représente environ un sixième du coût du département américain du Travail.

Activision Blizzard est actuellement poursuivi par l’État de Californie pour harcèlement sexuel et discrimination à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.