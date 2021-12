Call Of Duty: Vanguard était le jeu le plus vendu de novembre aux États-Unis

Call of Duty: Vanguard était le best-seller de novembre aux États-Unis selon les données du NPD Group, battant Battlefield 2042 pour décrocher la première place. Il s’agit de la 14e année consécutive où un jeu Call of Duty est devenu le titre le plus vendu au cours du mois de son lancement, et actuellement, Call of Duty: Vanguard est le deuxième jeu le plus vendu de toute l’année aux États-Unis et a domine les ventes PS5 et PS4 PlayStation Store.

La position de Battlefield 2042 dans les classements de novembre en fait le sixième jeu le plus vendu de l’année aux États-Unis jusqu’à présent, tandis que le reste du classement comprend Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl, Madden NFL 22 et Far Cry 6 dans le top 10. .

Il convient de noter qu’avec ce graphique, l’inclusion des données de ventes numériques est incluse aux côtés des ventes de jeux physiques, bien que cela soit fait à la discrétion de l’éditeur participant selon le NPD. Nintendo, qui compte deux entrées dans le top 10, n’a pas inclus ses données de ventes numériques.

Novembre 2021 Top 10 des ventes de jeux vidéo aux États-Unis sur toutes les plateformes

Call of Duty: VanguardBattlefield 2042Pokemon Brilliant Diamond et Shining PEARLForza Horizon 5Madden NFL 22Mario Party SuperstarsMarvel’s Guardians of the GalaxyFIFA 22Far Cry 6NBA 2K22

Quant aux jeux les plus performants en 2021, il s’agit d’un doublé d’Activision alors qu’il est aux prises avec des allégations d’environnement de travail toxique et de dissimulations. Le PDG Bobby Kotick a été impliqué dans certains des pires comportements qui ont été révélés cette année, bien qu’il ait conservé son poste malgré des centaines d’employés appelant à sa démission.

Jeux les plus vendus pour 2021 aux États-Unis

Call of Duty: Black Ops: Cold WarCall of Duty: VanguardMadden NFL 22MLB: The Show 21Resident Evil: VillageBattlefield 2042Super Mario 3D WorldPokemon: Brilliant Diamond/Shining PearlMarvel’s Spider-Man: Miles MoralesFar Cry 6

Au cas où vous l’auriez manqué, le NPD a également révélé que la Nintendo Switch était le système de jeu vidéo le plus vendu de novembre 2021 aux États-Unis, se vendant à 1,13 million d’unités de console.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.