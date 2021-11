Call of Duty: Vanguard – La carte de Caldera dévoilée

Il ne reste qu’un jour avant le lancement de Call of Duty : Avant-garde, et nous avons eu l’occasion d’examiner de plus près la prochaine carte de la zone de guerre de Caldera via des vestes exclusives remises lors de la première mondiale du jeu. Cousu à l’intérieur de ces vestes vert olive élégantes se trouve une carte tactique indiquant les noms et les emplacements des points clés de l’île de Caldera.

Grâce à VGC, qui a amélioré l’image permettant à tout le monde de regarder de plus près, nous avons obtenu une vue à vol d’oiseau de tous les points de chute intéressants dans lesquels nous allons tous plonger bientôt. La carte améliorée est visible ci-dessous :

À partir de cette carte, nous pouvons maintenant avoir une meilleure idée de la répartition des emplacements autour de l’île. Caldera semble être entourée de points d’intérêt tout autour de son périmètre. Au sud, nous avons la capitale de la ville, avec de nombreux grands bâtiments répartis partout et une grande montagne au nord. L’est semble beaucoup moins construit, avec un petit village de pêcheurs et des ruines antiques le long de la côte.

Le nord semble beaucoup plus construit – vous avez un chantier naval naval et des quais de traitement du minerai presque directement l’un à côté de l’autre. Ensuite, à l’ouest, il y a une zone plus militarisée avec la base sous-marine et les défenses de plage qui sera certainement une plaque tournante pour les conflits en début de partie.

Aventurez-vous sur l’île et vous ne manquez pas non plus d’excitation. Un lecteur direct au sud-est des quais de traitement du minerai se trouve les mines de phosphore, qui occupent une grande partie de la partie nord de l’île. Dominant les mines se trouve le volcan de l’île (dont je suis sûr qu’il n’entrera pas en éruption, ne vous inquiétez pas).

Ensuite, il y a l’aéroport, qui se situe entre le village de pêcheurs et la capitale de la ville. C’est sûrement là que les joueurs pourront trouver ces avions qui ont été brièvement présentés dans la dernière bande-annonce cinématographique, et je mets mon argent sur le fait qu’il s’agit du nouveau supermagasin si c’est le cas.

Enfin, nous avons les humbles fermes de Taro, juste à côté du centre de l’île. Bien qu’il ne semble pas y avoir grand-chose en termes de construction, ceux qui ont l’œil pour les cartes remarqueront son environnement par des collines de différentes altitudes – les joueurs devront donc faire attention aux ennemis sur un terrain plus élevé.

Cette carte est intéressante pour diverses raisons. La différence la plus frappante entre cela et Verdansk est à quel point la périphérie de la carte est peuplée. Quiconque a joué à Warzone vous dira que la plupart des actions se déroulent plus près du centre du champ de bataille – laissant certains endroits comme Dam ou Lumber rarement fortement contestés. Caldera cherche à briser cette tendance en tentant les joueurs dans ces banlieues.

C’est aussi beaucoup moins… plat. Verdansk est beaucoup de choses, mais certainement pas montagneuse. La géographie élevée injectera une verticalité supplémentaire aux échanges de tirs loin des engagements sur les toits auxquels nous nous sommes tous habitués maintenant.

Surnommé « Opération Alpha » sur la carte, il semble de plus en plus que Caldera sera le premier pas vers une expérience Warzone très différente. Caldera sera introduit dans Warzone 3 décembre, suite à plusieurs événements expulsant Verdansk.

Activision Blizzard, les éditeurs ou Call of Duty, subissent actuellement des changements internes drastiques suite à des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pas plus tard qu’hier, la société a annoncé les mesures qu’elle prenait pour répondre à ces préoccupations dans le cadre de son rapport financier du troisième trimestre.