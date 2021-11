Call of Duty: Vanguard – La compétence vitale est OP

Avis à ceux qui s’enfoncent profondément Call of Duty : l’Avant-garde multijoueur pour le moment, il y a un certain attachement qui prend le contrôle du mode de jeu en ce moment en raison de la rapidité avec laquelle le temps de mise à mort devient sur les armes à feu sur lesquelles il peut être trouvé. Dans l’état actuel des choses, il est sûr de dire qu’il a besoin que ses dégâts soient légèrement modifiés, alors essayez d’en tirer le meilleur parti tant que vous le pouvez!

Nous parlons bien sûr de la Compétence vitale, une pièce jointe qui nécessite un rang d’arme de 50 avant de pouvoir être utilisée. La façon dont cela fonctionne est simple – il étend les zones de coups critiques de la tête à l’ensemble du haut du corps – ce qui permet d’infliger plus facilement d’énormes quantités de dégâts par tir.

Comme l’explique Dorrani dans sa vidéo présentant l’attachement sur une gamme d’armes, cela réduit considérablement le temps nécessaire pour tuer d’autres joueurs à toutes les gammes. Tout ce que vous avez à faire est de viser vaguement la moitié supérieure d’un ennemi et vous risquez de le faire fondre.

La compétence n’est disponible que sur une petite sélection d’armes pour le moment, sur plusieurs types d’armes. Il s’agit du fusil d’assaut STG44, du fusil d’assaut ITRA Burst, du SMG Type 100, du fusil de tireur d’élite M1 Garand et de l’un des tireurs d’élite. Pour le voir en action, la vidéo intégrée ci-dessus consacre beaucoup de temps à montrer cet attachement – alors regardez-le vous-même pour voir de première main les dégâts que vous pouvez faire.

Comme indiqué dans la vidéo, cette compétence est fantastique sur toutes les armes sur lesquelles elle peut être trouvée, mais ce sont les fusils d’assaut et les smgs qui en tirent le meilleur parti, car les fusils de tireur d’élite et de sniper tuent déjà si rapidement. Nous vous recommandons d’équiper la compétence Vital aussi vite que possible si vous utilisez l’une des armes ci-dessus.

Si vous recherchez une liste des meilleures armes à utiliser dans Call of Duty: Vanguard (spoiler, le STG44 est là si vous voulez pousser pour Vital), nous avons une liste des cinq meilleurs ici pour à vous de lire. Pendant que nous y sommes, il existe une autre combinaison d’accessoires qui augmente considérablement la puissance du MP40 sur laquelle vous pouvez également en savoir plus.