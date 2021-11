Call of Duty: Vanguard – meilleures armes multijoueurs

Call of Duty : l’Avant-garde est enfin sorti ! Si vous êtes comme nous, vous vous lancez dans le multijoueur et vous vous lancez dans la haute intensité dont nous rêvons depuis la bêta. Au fur et à mesure que vous progressez, vous vous demandez peut-être quelles armes sont les meilleures ?

Pour vous aider, nous avons créé ce guide qui vous guidera à travers les cinq meilleures armes à feu à emporter avec vous lorsque vous dominez les jeux en ligne. Nous continuerons à mettre à jour cette liste au fur et à mesure que la méta change, alors revenez ici plus tard si vous voulez dire ce qui est bon.

MP40

Quiconque a joué dans la version bêta de Vanguard vous dira à quel point le MP40 était populaire, et pour cause. Le MP40 se distingue comme le roi des SMG avec des tas de dégâts et un recul facile à manipuler. Il s’agit de votre SMG run-and-gun classique, grâce à sa capacité à éliminer les ennemis à courte et moyenne portée. Il a un petit chargeur que vous pouvez mâcher assez rapidement, surtout si vous précipitez l’équipe ennemie, mais en tant que défaut majeur de l’arme, cela peut être corrigé avec des pièces jointes au fur et à mesure que vous le mettez à niveau. Associez-le à Overkill comme emplacement Perk 3 et à votre AR de choix et vous êtes prêt à partir.

BAR

Passant aux fusils d’assaut, le BAR est l’un des deux pistolets qui vous permettront de vous défendre contre tout ce qui se présente à vous. Le BAR a une cadence de tir lente et un recul plus élevé que les autres fusils d’assaut, ce qui peut le rendre plus difficile à utiliser à coup sûr. Mais, si vous parvenez à contourner ces barrières, vous infligerez plus de dégâts que vous ne saurez quoi en faire. Bon nombre de ses problèmes peuvent être modifiés avec des pièces jointes au fur et à mesure que vous mettez la BAR à niveau, comme un chargeur relativement petit et sa cadence de tir, mais sachez que peu importe ce que vous appliquez sur ce pistolet, il fonctionnera quand cela compte. Assurez-vous simplement de frapper ces coups!

STG 44

Notre prochain fusil d’assaut est le STG 44 de confiance. Ce pistolet se distingue généralement comme un bon pistolet à tous les niveaux. Il a une cadence de tir et une taille de chargeur décentes et inflige également de gros dégâts. C’est un joli fusil d’assaut, tant que vous pouvez surmonter le coup de pied du recul. Il contient également une quantité folle d’emplacements de fixation, donc si vous recherchez un primaire qui peut être adapté à vos propres préférences, celui-ci est fait pour vous. En un mot – polyvalent. Putain de bon dans les combats à mi-distance, et pas trop mal de près si vous le tirez aussi à la hanche !

KAR98K

J’adore le KAR98K. J’ai toujours aimé le KAR98K, dans tous les jeux Call of Duty dans lesquels il est apparu. Les joueurs de tireurs d’élite mangent bien dans Vanguard et le KAR est un régal pour vos yeux, vos oreilles et KDA. Le pistolet tuera les gens en un coup lorsqu’il est touché presque n’importe où sur le corps, et avec un temps de visée rapide, vous savez que tous les non-scoopers de treize ans seront ravis de jouer avec. Avec des pièces jointes, vous serez en mesure d’ajuster toutes sortes de caractéristiques importantes de ce fusil comme le viseur. Personnellement, nous n’avons pas aimé l’option par défaut, mais cela dépend bien sûr de vos préférences personnelles. Un bonheur à utiliser.

DP27 LMG

Si vous êtes, comme moi, un rat LMG, vous serez heureux de voir le retour du DP27. L’assiette, comme on l’appelle affectueusement. Cette mitrailleuse a un temps fou pour tuer grâce à sa cadence de tir folle, et le recul est totalement gérable, contrairement aux autres LMG. Il souffre de certains des inconvénients pour lesquels la classe d’armes est connue, tels que des temps ADS lents et un rechargement lent. Mais, si vous pouvez supporter ces problèmes, le DP27 est très amusant.

